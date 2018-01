Co nás čeká v únoru? Olympiáda slibuje drama. Forma českých hvězd s otazníkem

Další nové hrdiny pozná veřejnost už v únoru. Zimní svátek pod pěti kruhy hostí Jižní Korea. Lyžaři zamíří na ostré svahy hory se jménem Gariwangsan, hokejisté zase budou hrát kousek od moře v Gangneungu. A základnou pro vše je Pchjongčchang. Nakupte vlajky, připravte si hlasivky. Vše odstartuje 9. února.

Ovšem je tu jedno ale – počítejte s brzkým vstáváním. Vzhledem k destinaci je nabíledni, že řada disciplín proběhne v noci českého času. Školáci pláčou, ani v hospodách nejásají.

Dobrá zpráva: biatlon či hokej uvidíte až ráno a dopoledne. Stejně tak skoky na lyžích.

Pokud se ještě teď najde nadšenec, jenž by chtěl své idoly vidět zblízka a ne jen v televizi – může. Vstupenky jsou pořád k mání, stojí kolem tří tisíc korun (to je při cenách letenek a hotelů zanedbatelná částka).

Škoda. Málokdo si na to vzpomene, ale olympiáda mohla být kousek od českých hranic. Vzpomínáte? Po zimní olympiádě prahl Mnichov. Jenže volbu v roce 2011 prohrál. Němce to může mrzet dvojnásob. Právě oni jsou totiž největší současnou velmocí zimních sportů. Dokazují to i poslední odhady expertů ve „hře“ jménem věštění.

V tradičních analýzách vychází Německo jako vítěz medailového pořadí.

V předpovědi „virtual medal table“ je Německo první se čtyřiceti cennými kovy – z druhého místa by se radovalo Norsko, až třetí jsou Spojené státy.

Asi vás zajímá, jak tyhle prognózy vycházejí pro Česko. Odpověď zní: celkem dobře. Tuzemští sportovci by se do vlasti měli vrátit s osmi medailemi (čtyři zlata, dvě stříbra, dva bronzy), což by znamenalo historický počin a jedenáctou příčku

v hodnocení národů.

Může to dopadnout úplně jinak. Kdo ví, jak si povedou hokejisté na turnaji, kde se neobjeví hvězdy z NHL? Kdo ví, co bude s biatlonisty…

Mimochodem, právě v biatlonu mají Němci posbírat nejvíce medailí (10).

Jenže všechny předpovědi narážejí na velký problém. Co bude s Ruskem?

Řada „čistých“ sportovců dostane zelenou – to už je dané (a Moskva žádný bojkot nechystá). Leč nominace zůstává po dopingové aféře dál zahalena tajemstvím. Stejně tak Pchjongčchang netuší, jak se k akci s pěti kruhy postaví Pchjongjang. Přijedou na olympiádu sousedé hrozící atomovými zbraněmi? Únor bude napínavý. Do slavnostního zahájení zbývá 38 dní.