Co nás čeká v lednu? Podruhé budeme volit hlavu státu. Zeman proti všem

Prezidentská volba před pěti lety neměla jasného favorita. Ještě pár týdnů před hlasováním se jím jevil Jan Fischer, který nakonec skončil až čtvrtý. Sociální sítě a vlna studentského nadšení do finále vynesly zdánlivě nepřijatelného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. Jinak řečeno, přízeň davů je vrtkavá a to, co se jeví jako předem daná věc, může přebít jedna nepromyšlená věta, zaváhání či zdravotní karambol.

V ČELE PELOTONU

Momentálně je v čele pelotonu Miloš Zeman, jemuž by podle prosincového průzkumu CVVM dalo hlas 32 procent lidí. Druhý je Jiří Drahoš s 21,5 procenta preferencí a na bronzovém stupínku skončil Michal Horáček s 10,5 procenta. Ostatní kandidáti by posbírali od čtyř do jednoho procenta, na chvostě se usadili Petr Hannig a Jiří Hynek. Z těchto dat se dá prostou logikou vyvodit, že pokud se do druhého kola dostanou Miloš Zeman a Jiří Drahoš, měl by zvítězit bývalý předseda Akademie věd ČR profesor Drahoš. Jenže takto jednoduše to nefunguje.

Lidé, kteří si například v prvním kole vyberou Mirka Topolánka, mohou v druhém klidně volit současného prezidenta. A spousta voličů Pavla Fischera či Marka Hilšera podruhé vůbec nemusí k urnám přijít, protože jim vyhovují právě a jen tyto dvě osobnosti.

Pro Miloše Zemana hraje i aranžmá, jehož je autorem. V povolební situaci je to prezident, který obsazuje režisérskou židli. Právě on určuje, kdo bude sestavovat vládu a kdy si s ní půjde do sněmovny pro důvěru. Ne-existuje lepší tečka za „neexistující“ kampaní se stovkami billboardů a výjezdy do krajů než všemi sledovaný parlamentní projev. Miloš Zeman ho pronese 10. ledna a nepochybně ho sestaví tak, aby si lidé řekli, že tandem Babiš–Zeman by zemi spravoval ze všech nejlépe. A že jim v tom brání hloupí politici tradičních stran, kteří by na Hradě nejraději viděli někoho úplně jiného.

Navíc Miloš Zeman už ve vánočním poselství předvedl, že svoje řemeslo zvládá bravurně. Smířlivým a povzbuzujícím projevem nikoho nepopudil a soupeřům vyrazil zbraně z rukou.

PŘÍLIŠ MNOHO ALE

Jiří Drahoš pro změnu ztrácí body svou akademickou rozvážností, kdy téměř každá jeho odpověď na ožehavou otázku zní ano, ale, eventuálně ne, ale. To ocení možná studenti či teoretikové, ale tisíce voličů, kteří chtějí slyšet jednoznačné stanovisko, to může odradit.

Andrej Babiš, jehož obliba stále roste, před prvním kolem sdělí, komu odevzdá v prezidentské volbě hlas. Pokud vysloví Zemanovo jméno, může to současné hlavě státu dodat zásadní počet příznivců. Otázka je, co si pak Miloš Zeman s dominantním premiérem počne. Bude to totiž Babiš, nikoli prezident, kdo bude určovat obsah i formu české domácí a zahraniční politiky. O tom nebudiž pochyb.