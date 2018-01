Co nás čeká v květnu? Osobní údaje v bezpečí. Nová pravidla se dotknou každého

/INFOGRAFIKA/ Shromažďovat data o druhých nebude tak snadné jako dosud. Od 25. května začne platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů zvané GDPR. Firmy a organizace, zdravotnická zařízení i školy budou v řadě případů muset lidi žádat o souhlas se shromažďováním jejich dat a údajů.

Ve většině případů ale bude nadále možné osobní údaje zpracovávat i bez jejich souhlasu – například z důvodu plnění smlouvy, právního důvodu nebo tzv. oprávněného zájmu.

Pokud firmy a instituce nařízení nevyhoví, budou riskovat drastické pokuty. Mohou se vyšplhat až na více než půl miliardy korun. Pro související agendu si lze najmout odborníka zvaného pověřenec.

Podle vládního koordinátora digitální agendy Ondřeje Malého se s důsledky GDPR setká každý, kdo někomu jinému předává své údaje. Třeba když uzavírá smlouvu s telekomunikačním operátorem, bankou či energetickou společností.

Změna posiluje práva občanů vědět, kdo k jejich datům bude mít přístup, kdo a proč je bude zpracovávat a také na jak dlouho. Když souhlas odvolá nebo skončí důvod, proč se údaje zpracovaly (třeba splněním smlouvy), bude mít člověk právo „být zapomenut“.

S úpravou se musí vypořádat i nemocnice a ambulantní lékaři. Při běžném provozu žádný nový souhlas pacienta nutný nebude.

Otázka je, jak dlouhou dobu bude možné data uchovávat. Souhlas se zpracováním údajů by měl obsahovat i dobu, po kterou mohou být zpracovávány.

GDPR platí pro všechny členské státy EU a je nadřazeno jejich zákonům. Každý stát má přijmout vlastní prováděcí zákon, jímž bude nařízení zavádět do praxe. Firmy si stěžují na jeho absenci. Obávají se zejména, že příslušný zákon nebude přijat včas. Legislativní úpravu zavádějící GDPR do českého právního řádu totiž bude muset schválit jak nová vláda, tak i sněmovna. Času je žalostně málo.

Mnoho firem se proto bojí, že konečná podoba adaptačního zákona pro GDPR bude přijata na poslední chvíli nebo dokonce až poté, co vstoupí v platnost. Obávají se také nákladů, které pro ně zavedení změn do praxe bude znamenat.

A na co dalšího ještě můžeme čekat?

Karlův most i Staroměstské náměstí: Metropolí se proženou tisíce maratonců – profesionálů i „hobíků“

Přes 10 tisíc lidí se v neděli 6. května pokusí napodobit čin bájného řeckého vojáka od Marathonu a uběhnout 42 kilometrů a 195 metrů navíc. Ovšem bez pověstné smrti vyčerpáním v cíli. Na start jednoho z nejkrásnějších maratonů světa – toho pražského – se ráno postaví jak elitní běžci, tak ti rekreační, kteří do metropole pravidelně přilétají z téměř devadesátky zemí světa.

Kolika z nich se podaří doběhnout v limitu sedmi hodin až do cíle? Napovědět mohou loňské výsledky. Celý závod zvládlo přes 6,5 tisíce vytrvalců. Nejpomalejší to dokázal v čistém čase 7:04:00.

Elitní borci jsou přitom skoro o pět hodin rychlejší. Rekord závodu drží od roku 2010 Keňan Eliud Kiptanui, který se v cíli ocitl v čase 2:05:39.

Závod bude znamenat i dopravní komplikace v centru – především mezi osmou hodinou ranní a čtvrtou odpolední.

Vedení města proto již tradičně doporučuje Pražanům i návštěvníkům metropole využít pro cesty linky metra.

Další Star Wars

Pět měsíců od premiéry epizody 8 Hvězdných válek do kin vstoupí další film z tohoto světa. Snímek Solo: A Star Wars Story vypráví osudy Hana Sola, kterého v původní trilogii ztvárnil Harrison Ford. Nyní si jej zahrál Alden Ehrenreich. Premiéra: 24. května.

Poprvé v Dánsku. Ukončí čeští hokejisté čekání na medaile?

Už dlouhých šest let čeká česká hokejová reprezentace na medaili z mistrovství světa. To, co se kdysi považovalo za samozřejmost, se poslední dobou změnilo ve vzdálený sen – v konfrontaci s elitou Češi čím dál víc ztrácejí. Kdo ví, třeba se to změní letos v Dánsku, které bude světový šampionát hostit vůbec poprvé (od 4. do 20. května). Český tým nastoupí v kodaňské skupině A a postupně se utká se Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem.

Královská svatba. Meghan si kvůli princovi změní občanství

Kaple svatého Jiří na hradě Windsor bude svědkem další významné svatby. Do svazku manželského v ní 19. května vstoupí britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová. Náklady na ceremonii zaplatí královská rodina. Činit by měly okolo 15 milionů korun. Aby Meghan mohla později využívat titul Její královská Výsost, nechá se předtím pokřtít a stane se britskou občankou. Princeznou se ovšem nikdy nestane. Tento titul totiž náleží jen královské dceři. Až se Meghan provdá, může podle deníku Daily Mail získat titul vévodkyně ze Sussexu.

Žítkovské bohyně aneb Morava v Libni

Pražské Divadlo pod Palmovkou připravuje na 25. května premiéru Žítkovských bohyní v režii Michala Langa. Příběh o zjevné i skryté síle žen, které žily v Bílých Karpatech, je novou divadelní adaptací stejnojmenné knihy spisovatelky Kateřiny Tučkové. Ta původní, která vznikla ve Zlíně v režii Doda Gombára, se stala divadelním fenoménem poslední doby.

Před 400 lety odstartovala třicetiletá válka

Konflikt, který předznamenal vývoj v Čechách a na Moravě na stovky let, zahájila druhá pražská defenestrace. Z okna Pražského hradu byli 23. května 1618 vyhozeni místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu se sekretářem Filipem Fabriciem. Pád z výšky 15 metrů ale přežili a následně uprchli. Aktem vyvrcholil boj českých nekatolických stavů proti vládnoucím Habsburkům, následkem toho vypukla třicetiletá válka.

Jubileum Zlaté kapličky

Dne 16. května uplyne 150 let od položení základního kamene Národního divadla. Připomínkou výročí bude výprava od základních kamenů až k slavným lunetám, která návštěvníky hravou formou seznámí s historií budování a výzdoby divadla.