Víkendové akce v Praze byly z části kvůli počasí zrušeny. I tak se ale dá v deštivém počasí stále zabavit a nemusíte být jen doma. Máme pár tipů a inspirací.

Muzea nabízí nové i stálé expozice

V deštivém počasí se nabízí vyrazit i trochu za kulturou a poznáním. Zcela nová expozice v Nové budově Národního muzea přibližuje prostřednictvím bezmála 1 000 exponátů dějiny českých zemí mezi lety 1914 a 2004. Rozmanitost událostí i osudů lidí předvádí expozice v různých prostředích – ukazuje vývoj náměstí a ulic, proměnu pracovních, obchodních či kulturních prostor i soukromí bytů s dobovým vybavením.

Do konce září mají zájemci také příležitost spatřit výstavu Tima Burtona v Obecním domě, ta se do Prahy vrátila po deseti letech. Výstava přibližuje více než padesátiletou uměleckou dráhu tohoto výtvarného vypravěče, který své temně laděné příběhy vždy dokáže odlehčit svou charakteristickou nadsázkou a humorem.

Přípravy výstavy Tima Burtona. | Video: Art Movement

Za přírodou - zvířaty i rostlinami

Jestliže muzea a galerie nejsou pro vás to pravé, můžete se vydat i do světa zvířat a rostlin. Pohled nejen do zvířecího světa nabízí v Zoo Praha, kterou si návštěvníci užijí i v nepříznivém počasí. Za léto se v zoologické zahradě narodila spousta mláďat, k vidění jsou ale i populární stálice jako například luskouní samička Šiška nebo gorilí rodina a mnoho dalších.

Duni se stará o obě gorilí mláďata současně. | Video: Martina Šmelová & tým, Zoo Praha

Pokud jste fascinovaní podmořským světem, můžete vyrazit do Světa medúz, které je umístěno na střeše OC Arkády Pankrác v Praze 4. Neznete zde více než 10 tisíc různých druhů medúz v 38 akváriích.

Rostliny pak přiblíží Botanická zahrada v Praze, kde je největším lákadlem skleník Fata Morgana.

Akční odpoledne

I když je deštivé a pochmurné počasí, neznamená to, že si nejde užít trochu zábavy. Pro adrenalin můžete vyrazit na motokáry, za trochou pohybu do Jump Arény a pokud jste ve skupině, tak například vyrazit vyzkoušet únikové místnosti nebo herny virtuální reality.

Odpočinek i zážitek v kině

Programy kin jsou plné českých i zahraničních filmů. Od komedií přes romantiku až po horor, z nabídky si vybere snad každý. Už jste viděli nový film Jiřího Mádla Vlny nebo například od Marvela Deadpool vs. Wolverine? Pokud se rádi bojíte, do českých kin dorazil i film Vetřelec: Romulus nebo Beetlejuice Beetlejuice. Výber je jen na vás.