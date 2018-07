Co dál s Hlávkovým mostem? Rozhodnou experti z ČVUT

/FOTOGALERIE/ Kloknerův ústav patřící pod České vysoké učení technické (ČVUT) zpracuje pro Technickou správu komunikací (TSK) klíčový materiál, který má Praze říct, co dál s Hlávkovým mostem. Jeden z nejvytíženějších mostů přes Vltavu v Praze je ve velmi špatném stavu a čeká ho rekonstrukce.

Kloknerův ústav vyhrál veřejnou soutěž TSK Praha, za zakázku TSK zaplatí 47 milionů korun. ČVUT se nedávno podílelo na analýze Libeňského mostu. Nikdo jiný se do soutěže nepřihlásil, Kloknerův ústav podal nabídku společně ve sdružení s firmami Inset a Pontex.

Po vítězné firmě chce TSK návrh možností, jak most opravit s ohledem na jeho památkovou ochranu. Vítězné sdružení má jeden rok na dodání konečné studie, na základě které bude Praha rozhodovat, co s mostem dál.

Čidla budou měřit zatížení

Nejprve začne důkladná analýza čtyř mostů, z kterých je Hlávkův most složen. Kvůli ověření statických vlastností má například vítězná firma umístit do mostu teplotní čidla, která budou devět měsíců sledovat zatížení. Současně budou z mostu odebrány vzorky ke zkoumání stavu konstrukce.

"V tuto chvíli jde o získání co největšího množství technických údajů o konstrukci mostních objektů, které jsou předmětem budoucí opravy, protože do té doby musíme tyto objekty spravovat, udržovat a starat se o ně, aby zůstaly provozuschopné. Porovnáme-li to s Libeňským mostem, tam se na základě diagnostiky podepřely některé části mostu a byl zachován provoz," řekl mluvčí TSK Petr Jansa.

Špatný stav mostu

Hlávkův most patří mezi mosty v nejhorším stavu v Praze, ale město zatím jeho uzavření neplánuje. Uzavírka by způsobila kvůli trasování magistrály přes most prakticky kolaps dopravy v Praze. Důvodem je i fakt, že loni na mostě proběhly zátěžové testy a ty dopadly dobře. Most není možné opravovat hned ani kvůli tomu, že se v této oblasti buduje nový kolektor pod Vltavou, který bude dokončen až letos na podzim. Bez jeho dobudování není možné s opravou začít.

I když jde názvem o jeden most, ve skutečnosti se skládá ze čtyř různě starých mostních konstrukcí. Dvě byly postaveny před první světovou válkou, další dvě doplněny při rekonstrukci na přelomu padesátých a šedesátých let.