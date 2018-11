Co chystá nová koalice v Praze? Slibuje rychlejší výstavbu i školky

Nabízím práci šikovné samostatné kuchařce v malém rodinném podniku. Nabízíme dobré pracovní podmínky, malý a kamarádský kolektiv. Místo je idealní pro pracovitou duchodkyni. Krátký-dlouhý týden. 15.000 Kč čistého. Vaříme dvě hotovky denně plus jednu polévku. Minutkový lístek cca 15 položek nic náročného.

Úředníci v oblasti daní Odborný referent(ka)/vrchní referent(ka) Oddělení vyměřovacího I. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo číslo 200664 - odborný referent/vrchní referent Odboru vyměřovacího I Oddělení vyměřovacího I v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. , Místem výkonu služby je Praha., , Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou., Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. , Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců., Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 1. 2019., Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.. Pracoviště: Finanční úřad pro hl. m. prahu , územní pracoviště pro prahu 3, Drahobejlova, č.p. 945, 190 00 Praha 9. Informace: Jaroslava Vycpálková Marešová, +420 283 018 306.