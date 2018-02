Co by se v Praze 3 mělo změnit? Pokud tu bydlíte, můžete návrh podat i vy

Občané často sami nejlépe vědí, co by radnice měla v jejich okolí udělat. A třeba i vy máte nápad, co bychom měla Praha 3 opravit či vybudovat. Pokud bydlíte v této lokalitě, můžete do března sepsat své návrhy. Z nich pak v květnovém online hlasování ostatní občané vyberou ty, které má radnice v roce 2018 zrealizovat.

Možná sami chodíte okolo místa, které by to chtělo oživit. Chybějící lavička, bující vegetace místo upravené zeleně, či jenom chybějící odpadkový koš nebo zborcená zídka. Třeba i prázdné místo, říkající si o využití. I to můžete změnit návrhem do participativního rozpočtu. Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, kolik by jeho realizace stála. Ideálně místo vyfotit, stačí i na mobil. Je tu pouze jedna podmínka. Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi náklady do 500 tisíc korun. ČTĚTE TAKÉ: Praha tři miliony nedostane. Na náhradu škody nemá nárok, naopak sama zaplatí Nápad stručně popíšete v online formuláři na www.participativni-rozpocet.cz/Praha3. Pokud nepoužíváte internet, můžete se domluvit s koordinátorkou projektu na jiném doručení. Pak už jen sesbíráte podpisy 15 lidí, kteří do začátku váš návrh podpoří jako prospěšný pro širokou veřejnost. Radnice v dubnu zkontroluje, zda jsou podané návrhy realizovatelné a jestli jde o místo, které má ve správě městská část Praha 3 a také zdali odpovídá odhadovaný rozpočet. „Poté se bude konat prezentace jednotlivých návrhů a veřejná sousedská diskuze nad nimi, která v květnu vyvrcholí online hlasováním. V něm lidé vyberou jaké nápady má radnice zrealizovat, a budou moci dát i záporné hlasy návrhům, které je nepřesvědčily,“ vysvětlila mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková. ČTĚTE TAKÉ: Metrem D přes Žižkov do Vysočan? Magistrátní výbor souhlasí V minulých letech díky tomuto projektu vznikly například záhonky, hřiště na Parukářce dostalo toalety a přibude nově i pítko. Radnice upravila také okolí některých škol tak, aby sloužilo žákům i lahodilo oku místních obyvatel. „Smyslem celého projektu je přitom nejen samotná rekonstrukce drobných prvků městské části, ale i to, aby měli občané prostor podílet se na utváření místa, kde žijí. A jak vypadá vaše okolí? Co byste v letošním ročníku navrhli vy,“ uzavřela Luňáčková.

Autor: Michaela Lišková