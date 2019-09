„Jedna věc je Koněva odsunout z Bubenče, druhá je najít pro jeho sochu jiné a méně problematické místo. Jako nejpravděpodobnější se podle bookmakerů v kurzu 5:1 jeví transport do Moskvy do ulice nesoucí maršálovo jméno, což je iniciativa jeho dcery Natalje Koněvové. A takové řešení přivítal i starosta Kolář,“ říká mluvčí sázkové kanceláře Fortuna Petr Šrain.

Mezi další lokality, kam by se maršálova socha mohla přesunout, řadí experti na kurzové sázky ruské velvyslanectví v Praze (10:1) či Muzeum komunismu (30:1). Vsadit si ale můžete třeba také na brněnské Náměstí svobody (3000:1) či velvyslanectví USA (1000:1).

„V souvislosti s projeveným zájmem o toto problematiku ze strany hradního mluvčího bookmakeři nemohli nezařadit do nabídky instalaci Koněva na Pražském hradě (25:1). Maršál by se také mohl stát hostem či rekvizitou v Talkshow Jiřího Ovčáčka na TV Barrandov (100:1),“ dodává Šrain.

Dojde na referendum?

„Postava maršála Koněva je prostě problematická a emoce budí dlouhodobě. Nechat na místě, nebo přesunout? Co člověk, to názor, referendum by v tomto případě asi mohlo být řešením. Sice bude stát milion, ale na kolik by vyšlo samotné stěhování? Podobná zhmotnění minulosti jsou svým způsobem součástí našeho dědictví. Mnozí by se bez něj asi obešli, některé historické momenty je ale třeba zachovat a připomínat a je úplně jedno, zda na věc koukáte z jedné nebo druhé strany,“ vysvětluje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Ani realizace referenda ještě v průběhu tohoto roku však není podle bookmakerů příliš pravděpodobná. Tuto možnost ohodnotili kurzem 3:1.

Výběr z kurzové nabídky:

Socha maršála Koněva Kurz ANO Kurz NE bude dne 31. 12. 2019 stát na náměstí Interbrigády v Praze 1,2 3,6 bude dne 21. 8. 2020 stát na náměstí Interbrigády v Praze 1,85 1,85 bude dne 31. 12. 2020 stát na Pražském hradě 25 - bude dne 31. 12. 2020 stát na ruském velvyslanectví v Praze 10 - bude dne 31. 12. 2020 stát v Muzeu komunismu v Praze 30 - bude dne 31. 12. 2020 stát na velvyslanectví USA v Praze 1000 - bude dne 31. 12. 2020 stát na ulici Maršála Koněva v Moskvě 5 - bude dne 31. 12. 2019 stát na Náměstí Svobody v Brně 3000 - se do 1. 1. 2020 objeví jako rekvizita v pořadu J. Ovčáčka 100 - se do 1. 1. 2020 objeví jako rekvizita v Ranní show v sídle Evropy2 75 -

Zdroj: Fortuna