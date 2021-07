Rekonstrukce barokního Clam-Gallasova paláce, která začala v roce 2018, nabrala zpoždění. Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman novinářům sdělil, že důvodem jsou projektové úpravy dané okolnostmi objevenými při první části prací. Oprava paláce, který vlastní hlavní město, nyní podle mluvčího vstoupila do druhé části, jež spočívá zejména v restaurátorských pracích. Původně měly být opravy hotovy letos, podle původních informací mají vyjít na 344 milionů korun.

Clam-Gallasův palác v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Rekonstrukce komplexu na Mariánském náměstí začala v říjnu roku 2018. Opravy se týkají jak interiérů, tak tří zahrad. V objektu dřív sídlil Archiv hlavního města Prahy, který se do roku 2017 postupně přestěhoval do nové budovy na Chodovci. Po rekonstrukci by měla v paláci být restaurace a vinárna, v reprezentačních sálech pak expozice a výstavní prostory.