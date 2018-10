Čižinský zůstává optimistou. Prahu sobě podpořil i Michal Horáček

/ROZHOVOR/ Povolební party hnutí Praha sobě v industriálním prostoru Vnitroblock se začíná rozjíždět po 15. hodině. První hodinu po uzavření volebních místností se ve volebním štábu pohybovalo jen pár desítek lidí, hlavně kandidátů v čele se starostou Prahy 7 a lídrem hnutí Janem Čižinským.

Přítomen je od začátku také tým filmařů s režisérem Bohdanem Bláhovcem, který zde natáčí pro ČT dokumentární film z cyklu Český žurnál o pražských komunálních volbách, jejichž fenoménem je podle Bláhovce právě očekávaný úspěch Čižinským vedené občanské iniciativy. Kolem 16. hodiny se sál ve Vnitroblocku rychle zaplňuje.

Prahu sobě přišel podpořit i Michal Horáček, který poskytl Pražskému deníku videorozhovor. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský byl v interview pro Pražský deník ohledně zatím neznámého volebního výsledku optimistický.

Některé předvolební průzkumy ukazovaly na váš volební zisk pod 10 procent. Vy si stále věříte na 25 procent?

Stále věřím, že zvítězíme a že změna v Praze bude možná. Každý volební lídr se před volbami snaží nepodceňovat vlastní predikci, to je jasné. Ty volební průzkumy ale mohou být ošidné. Pokud se lidí jenom zeptali, koho budou volit, pak si nemuseli nutně vzpomenout na kandidátku Praha sobě, která je ve volbách nováčkem. Pokud jim dali na výběr, pak to má větší relevanci.

Možnosti povolebních koalic budou v Praze omezené. S kým si dokážete představit spolupráci a s kým nikoliv?

Nedokážu si to představit se „starými matadory“, protože ti mají politický styl natolik zažitý, že je pro ně realizace našich cílů nepředstavitelná. Jmenovitě mám na mysli ANO, ODS, ČSSD. A samozřejmě komunisty. Spolupráce by byla jistě možná s Piráty, Zelenými i Spojenými silami pro Prahu.

Nastaly by v případě vašeho úspěchu „čistky“ i mezi magistrátními úředníky?

Žádné „noci dlouhých nožů“ se bát nemusejí. Nicméně určité personální změny by určitě nastaly. Úřední aparát magistrátu je velmi těžkopádný a my máme v týmu hodně schopných lidí, kteří by to mohli zlepšit.