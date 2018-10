Čižinský útočí: ODS je napojená na kmotry. Udženija: Chaos v Praze je jeho vina

Ačkoliv všichni tři lídři z chystané vládnoucí koalice na pražském magistrátu budou chtít udržovat korektní a konstruktivní vztahy s opozicí, kandidát na primátora z hnutí Praha sobě a poslanec Jan Čižinský během povolebního vyjednávání v médiích nelichotivě hovoří hlavně o ODS. Na jeho útoky zareagovala předsedkyně zastupitelů vítězné strany Alexandra Udženija.

Vlastně už před volbami, když členové a sympatizanti „občanské kandidátky“ Praha sobě sbírali v ulicích metropole podpisy na kandidaturu, její lídr a starosta Prahy 7 hlásal, že si přeje takový výsledek, aby „nás kmotři nemohli obejít“. V souladu s předvolební kampaní hned po zveřejnění výsledků Čižinský spolupráci s ODS i ANO vytrvale odmítal.

Pak se v médiích vyjádřil tak, že ODS je stále napojená na lobbistu Romana Janouška, který měl vliv na pražskou politiku zejména v éře primátora Pavla Béma. Podle Čižinského mezi občanskými demokraty v hlavním městě zůstávají lidé neslučitelní se změnou, kterou přináší Praha sobě - uskupení jednající s Piráty, TOP 09 a STAN o koaliční spolupráci.

„Paní Udženija napojení na Janouška ani nepopírá,“ řekl dokonce Čižinský v rozhovoru pro Právo a mluvil i o vazbách na kontroverzního podnikatele Tomáše Hrdličku. Jeden z „krajských kmotrů“, jak jej spolu s dalšími straníky tituloval expremiér Mirek Topolánek, byl však v roce 2013 z ODS vyloučen. Čižinský také zmínil, že se Hrdlička neúspěšně pokoušel ovlivnit pražské volby. Nutno dodat, že čerstvě padesátiletý muž disponující rozsáhlou síti přátel na různých úrovních byznysu a politiky se netají tím, že nyní pomáhá spíš SPD Tomia Okamury.

Podlé výpady

V pondělí se rozhodla zareagovat právě místopředsedkyně a dlouhodobě jedna z nejmocnějších žen v ODS. „Jeho (Čižinského) výpady proti ODS a proti mně osobně jsou nedůstojné dospělého muže a podlé,“ napsala Udženija na Facebooku s tím, že už nechce mlčet. „Svými útoky chce zřejmě zakrýt i fakt, že on sám je plně zodpovědný za to, do jakého stavu se Praha pod vedením Adriany Krnáčové a spol. dostala.“

Občanská demokratka vyčítá hlavní postavě úspěšného hnutí Praha sobě, že dělá, jako by na magistrátu čtyři roky nebyla. Udženija koaličního zastupitele (KDU-ČSL je spolu se Zelenými a Starosty a nezávislými součástí Trojkoalice) označila za spojence hnutí ANO a primátorky Krnáčové. „A byl to právě jeho hlas a hlas jeho místostarosty Ondřeje Mirovského (SZ), které držely tuto neakceschopnou koalici čtyři roky u vlády. Byl to i on, kdo aktivně blokoval rozvoj Prahy. Je proto i jeho vinou, v jakém chaosu se Praha po čtyřech letech ocitla. Tuto zodpovědnost ze sebe nesmyje tím, že bude sebevíce křičet do médií a vymezovat se proti ODS.“

Udženija, která byla na kandidátce do zastupitelstva hlavního města druhá za Bohuslavem Svobodou, se pak ohradila i proti vlivu kmotrů. „Vyzývám pana Čižinského, aby předložil důkazy o tom, že politická rozhodnutí ODS či moje jsou ovlivňována někým jiným. Jsou to hloupá a lživá vyjádření,“ zakončila dlouhý příspěvek místopředsedkyně občanských demokratů s tím, že pokud je „Čižinský opravdový chlap, za lži se omluví.“