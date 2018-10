Čižinský: Nedovedu si představit, že Piráti a Spojené síly nedají přednost nám

/ROZHOVOR/ Lídr občanské kandidátky Praha sobě Jan Čižinský věří, že se jeho uskupení bude podílet v příštích čtyřech letech na novém koaličním vedení hlavního města spolu s Pirátskou stranou a blokem Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN s podporou KDU-ČSL). Všechny tři kandidátky získaly podle předběžných výsledků voleb mezi 15 – 18 % hlasů, podobně jako ODS a hnutí ANO.

Matematika je jasná. Pokud se tři z pěti prvních stran navzájem dohodnou, mají společnou vládu nad Prahou jistou. Myslíte, že budete mezi těmi třemi reálnými vítězi?

Upřímně řečeno si nedovedu představit, že by jak Spojené síly, tak Piráti šli do koalice s ANO nebo s ODS. Pokud by se ale třeba Piráti rozhodli jinak, tak tomu samozřejmě nezabráníme. Zatím jsme s eventuálními koaličními partnery nekomunikovali.

Pokud byste tu naznačenou koalici s Piráti a Spojenými silami vytvořili, budete tam mít nějaká prioritní témata, která byste chtěli mít na starosti?

Nechme to na vyjednávání. Na funkcích nelpíme. Jde nám o Prahu a o to, aby fungovala. Každý rezort musí vést člověk, který ho skutečně dramatickým způsobem posune dopředu.

Tvrdil jste, že Praha sobě se snažila svou účastí neuškodit žádné ideově blízké kandidátce. Zelení však pohořeli a právě jim jste mohli přetáhnout řadu voličů. Mrzí vás jejich neúspěch?

My jsme postavili občanskou kandidátku a ta není kompatibilní s politickou stranou. Buď občanská kandidátka jste, nebo nejste. Navíc zatím neznáme čísla z povolebních průzkumů, která by doložila to, co jste naznačil – že naše snažení mělo negativní dopad například na Zelené. Nám šlo ale primárně o to, abychom umožnili změnu v Praze. A tento cíl jsme za cenu obrovského úsilí dosáhli. Když se Praha změní, tak z toho musí mít radost každý obyvatel města.

Jako lídr kandidátky Praha 7 sobě jste zároveň po zisku absolutní většiny hlasů znovu jasným adeptem na úřad starosty této městské části. Vzdáte se ho, pokud byste se stal pražským radním nebo primátorem?

Nechci vůbec předbíhat. Výsledek v Praze 7 je ocenění voličů a já si velmi vážím toho, že nám ho dali. Je to výsledek čtyřleté práce, kdy jsme městskou část měnili ze zkorumpované na transparentní, řádně spravovanou a takovou, která skutečně řeší potřeby obyvatel. Je to pro nás velmi důležité. Díky tomu víme, že ty bezesné noci nebyly k ničemu. Já osobně na žádné funkci nelpím, ale voliči nějakým způsobem rozhodli. My jsme politici a měli bychom vůli voličů respektovat. Pokud jsme dostali tak velkou důvěru, neměli bychom ji zklamat. Všechno je to o fungování týmu. Starosta nezařizuje vše sám. Náš tým nakonec zvládl nemožné – nasbírat podpisy. Já udělám to, co bude nejlepší pro Prahu i pro Prahu 7.

A jak se postavíte k případnému souběhu vaší práce v Poslanecké sněmovně a ve vedení města?

Jasně jsem řekl, že pokud budu mít uvolněnou funkci na magistrátu, tak se vzdám poslaneckého mandátu. Ten slib platí.