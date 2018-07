Čižinského spolek má problém. Chybí mu hlasy pro účast ve volbách

Občanské iniciativě Praha sobě chybí k povinnému počtu 90 tisíc signatářů 12 tisíc, počítat se ale musí i s neuznáním některých podpisů. Lídr Jan Čižinský zatím nechce říct, co by dělal v případě neúspěchu.

Iniciativa se do konce července pokusí „ulovit“ podpisy od dalších tisíců Pražanů. Hnutí vedené starostou Prahy 7 a lidoveckým poslancem Janem Čižinským nechce být registrované jako politický subjekt, a proto potřebuje pro účast v říjnových komunálních volbách podporu od přesně 90 616 obyvatel hlavního města. Podle aktuálního sčítání ze včerejšího večera má Čižinského hnutí sesbíraných už 78 tisíc podpisů.

Suma vyrostla ze zhruba padesáti tisíc v polovině května a pětasedmdesáti tisíc přesně před týdnem. Dosažení předepsané mety do konce měsíce je tedy reálné, ale ani to nemusí stačit. Podpisy se jmény a adresami signatářů budou úřady ověřovat a určité množství jich téměř jistě neuznají například kvůli opakovanému podpisu téhož člověka na různých místech. Cíl dokončit sběr do konce června, který Čižinský zmínil v květnovém rozhovoru pro Pražský deník, nebyl sice splněn, lídr hnutí přesto neztrácí optimismus.

Stovky dobrovolníků

„Chtěli jsme být v klidu, což se nepovede, tak to musíme dosbírat. Naše strategie bude stejná jako dosud, protože za poslední měsíc číslo hodně vyskočilo. Pokud to tempo udržíme, tak se to podaří,“ řekl teď Pražskému deníku Čižinský, který prozatím nechce mluvit o případných „záložních variantách“ v případě neúspěchu.

O úspěch metropolitního hnutí usilují stovky dobrovolníků u stánků s podpisovými archy. Iniciativa při tom pochopitelně využívá rušná místa nebo větší společenské akce třeba farmářské trhy nebo nedávný hudební festival United Islands of Prague. V Karlíně během něj postával u stánku i sám Čižinský.

„Přibývá lidí, kteří o nás vědí, kteří za námi sami přijdou ke stánku a podepíšou se. Tisíce lidí si také už vyzvedly archy, které šíří mezi známými a následně nám je odevzdávají například s desítkou podpisů. Je ale fakt, že potřebujeme k dotažení úkolu ještě další pomoc,“ popisuje podpisovou kampaň politik stojící v čele „nepolitického“ uskupení.

Praha sobě slibuje k občanům přívětivou a transparentní radnici, lepší a levnější správu obecního majetku i kvalitnější služby, jako jsou školky, sociální bydlení, podpora seniorů, bezbariérové ulice a podobně.

Hnutí se vymezuje vůči „tradičnímu stylu komunální politiky provozované shora“, zatímco jeho oponenti označují Čižinského za populistu s nereálnými sliby. Zastupitel Alexandr Bellu (ODS) ho např. při jedné příležitosti počastoval slovy „všeználek s receptem na všechno“.

Se Zelenými až po volbách?

Jan Čižinský zatím odmítá říct, co by dělal v případě neúspěšného sběru podpisů - jestli by přeci jen zaregistroval hnutí jako politické, nebo by jeho potenciál „nechal spát“. Praha sobě v posledních týdnech několikrát jednala se Zelenými, kteří se rozhlíželi po případném koaličním partnerovi pro podzimní volby. Zelení jdou ale nakonec do bitvy o přízeň Pražanů samostatně.

„Máme s nimi téměř identické programy, protože od nás většinu věcí převzali, což mě těší. Je to tak trochu historický úděl Strany zelených, že od nás čerpají myšlenky větší strany a hnutí. Naší předností je ale ideová ukotvenost,“ komentoval dialog s Prahou sobě Ondřej Mirovský (Zelení).

Inspirací je Praha 7

Jan Čižinský k tomu dodal, že z jeho pohledu ani nešlo o námluvy. „Zelení nás požádali o schůzku a my jsme jim vzkázali, že naší prioritou je dosbírat podpisy a jít do voleb s občanskou kandidátkou. Tahle činnost je těžko slučitelná s nějakou politickou stranou,“ uvedl lídr hnutí Praha sobě s dovětkem, že právě Zelené považuje spolu s Piráty za nejpřirozenější koaliční partnery po případném volebním úspěchu.

Praha sobě vychází z úspěšného projektu Praha 7 sobě. Formace založená politiky KDU-ČSL a nestraníky pod vedením Čižinského vyhrála v sedmé městské části po obdobné podpisové kampani poslední volby a řídí spolu se Zelenými místní radnici. Obě hnutí se opírají o „občanské aktivisty“, kteří dominují i připravované kandidátce Praha sobě. Vedle Čižinského jsou v popředí např. „bojovník proti demolici Libeňského mostu“ Adam Scheinherr, Petr Zeman z iniciativy Prázdné domy nebo Hana Třeštíková, producentka filmu Šmejdi, a radní Prahy 7.

Jak se přihlásit do voleb? Zákon o volbách do zastupitelstev obcí umožňuje kandidaturu registrovaných politických stran a hnutí, jejich koalic a sdružení nezávislých kandidátů (tím chce být i Praha sobě) nebo samostatných nezávislých kandidátů. Zatímco pro založení politické strany nebo hnutí stačí petice s tisícovkou podpisů, pro registraci sdružení nezávislých kandidátů jako „volební strany“ jsou pravidla přísnější. Neformální, nikde jinde neregistrované uskupení, utvořené jen pro konkrétní volby, má povinnost do konce července předložit na obecním úřadě spolu s kompletní kandidátní listinou petici s podpisy minimálně 7 procent občanů obce nebo městské části, v níž se chce zúčastnit voleb. Úřad pak definitivně rozhodne o účasti nebo neúčasti ve volbách ve druhé polovině srpna.