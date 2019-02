Praha - Na to, že zanedlouho budou nastupovat do autobusů označených jinými čísly, než byli dosud zvyklí, se musí připravit obyvatelé středních Čech, kteří cestují v noci. Z příměstských linek Pražské integrované dopravy (kam spadá i významná a stále se rozšiřující část regionu středních Čech) zmizí „pětkové" a „šestkové" autobusy – a nahradí je spoje začínající devítkou.

Pražská integrovaná doprava. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Libor Sojka

O změně, která vstoupí v platnost od soboty 29. dubna, informoval ve čtvrtek Filip Drápal z Ropidu: Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. S tím, že trasy – až na drobné výjimky týkající se pouze Prahy – zůstanou shodné s těmi dnešními.

Čtěte také: Prodloužení metra až do Jesenice? Možná by tam mohla vést i lanovka

V noci budou jezdit jen devítky

Nyní platí, že číselná řada od 501 výš patří nočním (a také školním) autobusům jezdícím v metropoli a jejím nejbližším okolí, zatímco trojčíslí začínající šestkou označuje příměstské noční linky obsluhující i území dále od metropole. Pětku i šestku nově nahradí devítka. A devítkou bude začínat i číslování nočních tramvají jezdících po Praze, aby byly číselné řady uceleně jednotné.

Ropid plánuje sjednotit číselnou řadu

Není přitom nepravdou tvrdit, že přečíslování pražských tramvají má vlastně na svědomí rozvoj regionu středních Čech. V označení příměstských linek jezdících z Prahy do středních Čech (a ojediněle dokonce i za hranice kraje) se v intervalu 301 až 499 číselná řada již vyčerpala. Logické je tudíž pokračovat pětkou – byť ta je nyní „obsazena".

Ano, opravdu to má logiku, jestliže Ropid v rámci změn plánuje sjednotit číselnou řadu pro příměstské a regionální linky od 301 po 750 – a do budoucna až k 799. Cestujícím zvyklým na současná pravidla se to na pohled může jevit jako složitost – cílem je nicméně pravý opak: zjednodušení. „Jednotná řada má významný vztah k tarifu, signalizuje jiný druh odbavení, neplatnost SMS jízdenek a nástup předními dveřmi," vyjmenoval Drápal, co vše bude jasně dáno.

Přečtěte si: Praha se dočká devadesátek. Noční tramvaje mají nově začínat devítkou

Připočítat 350

Zatímco v Praze se u nočních autobusů u tramvají změní jen první číslice – pětku vystřídá devítka, zatímco další cifry zůstanou – spoje jezdící dále do středních Čech vezmou přečíslování zgruntu. Změní se první dvě čísla. Dosavadní příměstské autobusy 601–610 se promění připočtením čísla 350: budou z nich linky 951 – 960.