Císařská konírna na Hradě nabídne vzácné středověké památky

Císařská konírna na Pražském hradě nabídne od středy do pondělí mimořádnou výstavu originálů středověkých rukopisů i vzácných archeologických památek. Přístupná bude zdarma každý den od 10:00 do 18:00. ČTK to dnes sdělil ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák.

Výstava V základech státnosti bude první z pěti velkých výstav, které se budou na Hradě konat u příležitosti 100. výročí založení Československa a 25 let od vzniku České republiky. Slavnostně otevřena bude v úterý odpoledne, večer se pak na Hradě uskuteční společenský večer za účasti mimo jiné slovenského premiéra Roberta Fica. Mimořádný soubor památek Výstava nabídne originální rukopisné památky vztahující se ke korunovacím českých králů, listiny potvrzující jejich královská privilegia i archeologické nálezy z dob Velké Moravy a raně středověkých Čech.

"Takto mimořádný soubor památek ještě nebyl vystaven. Vše jsou vzácné originály, proto je expozice omezena na šest dnů. Z důvodu klimatických podmínek pak může být v jeden okamžik na výstavě přítomno maximálně 60 návštěvníků," poznamenal Novák. Převoz exponátů i samotnou výstavu podle něj doprovázejí zvláštní bezpečnostní opatření. Zlatem zdobená apokalypsa Návštěvníci se budou moct podívat například na evangeliář z 9. století. "Tato kniha je jedním z nejvýznamnějších děl evropského raně středověkého umění," podotkl Novák. Na přední desce jsou rytiny zemských patronů a misky s drahými kameny či relikviemi. "Podle posledních bádání byl evangeliář nesen v průvodu, který šel z katedrály 'probudit' panovníka v den korunovace. Kniha byla použita při korunovaci Karla IV. českým králem," uvedl Novák.

Návštěvníci dále uvidí zlatem zdobenou takzvanou Svatovítskou apokalypsu z let 1059-1085. Obsahuje obraz, na kterém je podle historiků český kníže Spytihněv II. nebo jeho nástupce Vratislav II. před královskou korunovací roku 1085. Vystaveny také budou Dražický kodex a Zlatá bula sicilská. Vystavena bude stříbrná plaketa Další okruh vystavených památek nabídne archeologické památky z počátků české státnosti. Ta byla podle ředitele Odboru památkové péče prezidentské kanceláře Petra Kroupy budována od 9. století. "V reprezentativním výběru představujeme exkluzivní drahocenné umělecké předměty z 9. století," řekl Kroupa. Vystavena bude třeba unikátní stříbrná plaketa s vyobrazením jezdce s dravým ptákem nalezená v hrobě muže pochovaného v předsíni velkomoravského kostela ve Starém Městě. Podle historiků zobrazuje moravského panovníka. Stříbrná čelenka z 12. století

Nejbohatším archeologickým nálezem z 9. století z českého území podle Kroupy zůstává hrob neznámého kolínského knížete. Na výstavě bude k vidění zejména stříbrný pozlacený pohár pocházející z karolinského prostředí z přelomu 8. a 9. století. Vystaven bude podle Kroupy i jeden z českých "nejtajuplnějších středověkých nálezů", a to stříbrná čelenka z 12. století nalezená při zemních pracích. "Její ražené reliéfy s postavou trůnícího krále, královny, mečníka a hodnostářů představují scény korunovačního ceremoniálu, vzhledem k předpokládané domácí výrobě nejspíše českého krále," podotkl Kroupa. Přítomen bude Ovčáček i Fico

Výstavu v úterý slavnostně zahájí prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka. Večer bude následovat společenské setkání ve Španělském sále k zahájení oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí založení České republiky. Přítomen bude podle prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka i Fico, který bude mít stejně jako Zeman projev. Účast potvrdili i třeba šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nebo ministr kultury Ilja Šmíd.





Autor: ČTK