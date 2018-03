Církev se musí zaměřit na změnu mezilidských vztahů, řekl v Praze kardinál

Církev se musí zaměřit na změnu mezilidských vztahů, aby si lidé uvědomili, že druhý člověk není nepřítel, ale naopak je někým, díky komu je možné stát se kompletním. Budování dobrých vztahů mezi lidmi je jedním z nejdůležitějších bodů rekonstrukce římskokatolické církve, řekl dnes v Praze na setkání s novináři brazilský kardinál Joao Braz de Aviz.

Brazilský kardinál Joao Braz de Aviz v Praze.Foto: ČTK/ Michaela Říhová

Je potřeba znovu najít krásu vztahů, řekl. Mezi muži a ženami je třeba prohlubovat vztahy, protože byli stvořeni společně. Vzájemně by se tak měli obohacovat a neměli by spolu soupeřit.

Předání věrohodného svědectví

Stejně tak považuje za důležité najít vztah mezi mladými a starými, jedni mají zkušenost, druzí nový pohled na svět, vzájemně si tak mohou pomoci. Kardinál neopomenul vztah k Bohu, který by neměl být založený na strachu, ale na milosrdenství, na vědomí, že Bůh bude lidi vždy milovat.

Dalším bodem rekonstrukce církve podle něj je, aby kardinálové a biskupové dokázali lidem předat věrohodné svědectví. Věrouku by měli po vzoru papeže Františka uvést do praxe, aby se stala konkrétní.

Situace se změnila

Kardinál připomenul snahu papeže, který chce posunout církev blíže lidem, měla by vyjít vstříc chudým, protože v tom tkví srdce evangelia. Kardinálové by podle papeže měli být prostší a také by měli více sloužit lidem.

Situace ve světě se podle brazilského kardinála velmi změnila, Evropa zrelativizovala náboženství, mnoho zemí zbohatlo a tradice ve společnosti se odchýlily. Z návštěv v dalších zemích nabyl brazilský kardinál dojem, že společnosti jsou v rekonstrukci, v čemž spatřuje naději.

Vlk měl vztah k mezináboženskému dialogu

Na tradice se podle něj novým způsobem snaží navázat i Česko, které má za sebou dlouhou zkušenost s tvrdým komunistickým režimem. Vzpomenul i na loni zesnulého kardinála Miloslava Vlka.

Joao Braz de Aviz oceňoval na Vlkovi to, že byl velmi otevřený a byl člověkem církve. Měl velmi široký vztah k ostatním křesťanským církvím a také krásný vztah k mezináboženskému dialogu, uvedl brazilský kardinál. V sobotu za kardinála Vlka sloužil vzpomínkou mši ve svatovítské katedrále.