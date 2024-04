Cirk La Putyka slaví 15 let na scéně unikátním představením "Okamžik". Nová inscenace, obohacená o inovativní cirkusové prvky a živou hudbu, představí divákům magický svět plný fantazie.

Cirk La Putyka. | Video: Deník/Radek Cihla

„Oko jako kruh. Brána do jiného světa. Tunel do našeho vesmíru, který vytváříme patnáct let," tak popisují oslavy 15. výročí zástupci Cirk La Putyka. Projektem finského režiséra Maksima Komara s názvem Okamžik toto výročí oslavují.

Na jevišti se představí celkem pětatřicet účinkujících, kapela a zbrusu nové cirkusové techniky.

Premiéra zbrusu nového představení je naplánovaná na 2. května a je již vyprodaná. Inscenace, která navazuje na projekt Cesty, bude ale k vidění v šapitó Azyl78 až do 25. května.