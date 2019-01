PRAHA - Letos je v české metropoli očekáván až stoprocentní nárůst čínských turistů, jejich počet by mohl přesáhnout i padesát tisíc. Přestože do Prahy míří stále davy zahraničních turistů, jejich počet loni poprvé od sametové revoluce nepřekonal předchozí rok. Cestovní kanceláře a provozovatelé hotelů nyní doufají, že nejde o dlouhodobý trend a zahraniční návštěvníci cestu do hlavního města zase najdou.

Samotných Čechů jezdí do metropole daleko méně než je tomu jinde ve světě. | Foto: Ivan Babej

I když pokles zahraničních turistů v loňském roce nepřekročil ani jedno procento, jeho ekonomické dopady jsou mnohem větší. „Razantně totiž ubývá turistů ze západní Evropy, na kterých byl cestovní ruch dodnes postaven. Přibývá naopak turistů z Polska nebo Slovenska, kteří pochopitelně velký kapitál do Prahy nepřivezou,“ vysvětluje mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Přitom právě Poláci a Slováci jsou pro pražskou turistiku největším příslibem do budoucna. Dosud si totiž mnozí nemohli návštěvu Prahy finančně dovolit, ale nyní sem jezdí více díky zvyšující se životní úrovni v obou zemích.

Západoevropanů bude asi ubývat

Turistů ze západní Evropy bude asi ubývat i v následujících letech. Většina Západoevropanů, kteří rádi cestují, totiž již Prahu navštívilo, ale druhá návštěva české metropole pro ně není lákavá. „Praha je krásné město a lidé ho chtějí vidět. Jednou jim to ale stačí. Město je drahé téměř tak jako ostatní metropole, ale nenabízí zdaleka tolik služeb jako například Vídeň. Svou roli hrají i negativní zkušenosti zahraničních návštěvníků s pražskými taxikáři nebo kapsáři,“ vysvětluje Okamura.

Příjmy z turismu by tak Praze mohli zachraňovat Číňané. Obyvatelé miliardové velmoci totiž nesměli donedávna vůbec cestovat do zahraničí a nyní jsou hladoví po poznávání světa. Díky bouřlivému nástupu tržního hospodářství Číňané zbohatli a utrácejí v zahraničí hodně peněz. Letos je proto v české metropoli očekáván až stoprocentní nárůst čínských turistů, jejichž počet by mohl přesáhnout i padesát tisíc.

Podle Okamury je pro Prahu naprosto klíčové, aby se stala oblíbeným cílem cest i pro domorodé turisty. „Češi tvoří jen deset procent z návštěvníků Prahy toužících po památkách, což je v porovnání se zahraničními metropolemi naprosto zanedbatelné číslo,“ říká Okamura. Jedním z lákadel pro české, ale i zahraniční turisty, by se podle radního Milana Richtera měl stát nový zábavní areál v Troji. Tam má do dvou let propojit Trojský zámek, zoologickou a botanickou zahradu do jednoho areálu.