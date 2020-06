Cílem divadla bylo upozornit na zločiny čínské komunistické strany, která nejlidnatější zemi světa dosud vládne. Inscenace také kritizovala příliš vstřícný postoj některých českých politiků k čínské vládě.

Herci během představení přečetli rozsudek. „Čínská komunistická strana se odsuzuje za to, že připravila o život nejméně 65 milionů lidí, že pronásleduje, mučí a zabíjí křesťany, Tibeťany, Ujgury a následovníky Falun Gong. Odsuzuje se za masakr na náměstí Nebeského klidu, potlačení demonstrací v Hongkongu a nucené odebírání orgánů vězňům,“ přečetli divadelníci rozsudek. Během představení ale zmizel soudce, který „musel do karantény“.

Zahraniční podpora pro nás byla oporou, říká herečka

„Chtěli jsme připomenout neblahý okamžik masakru a potlačování lidských práv ve světě. Co my jsme za to kdysi dali, když o nás byla za komunistů ve světě zmínka, byla to alespoň drobná podpora, abychom odolali tlaku a vnitřně nepropadali,“ uvedla herečka Andrea Černá.

Akci pořádala Asociace Falun Gong. Podle její předsedkyně Veroniky Sunové bylo smyslem hry upozornit také na petici. „Lidé mohou přidat svůj podpis, pokud nesouhlasí s rostoucím vlivem Číny v Česku a ve světě,“ řekla Pražskému deníku Sunová. „Svět je teď svědkem toho, jak jejich komunistická strana lhala v souvislosti s koronavirem. Přijetím jejich politiky bychom pošlapali ideály sametové revoluce,“ dodala.

„Ozývají se hlasy lidí, kteří mají s Čínou špatné zkušenosti. Předseda tibetské exilové vlády v prohlásil, že buď to bude Čína, kdo změní nás, nebo my změníme Čínu. Nic mezi tím. Je to na nás, zda se postavíme za své hodnoty,“ dodala pořadatelka.