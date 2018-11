Cíle v Praze 1: zamezit vylidňování, zklidnit turisty a přemluvit Pentu

Budoucí koalice v Praze 1 ve složení Praha 1 Sobě (P1S), My, co tady žijeme (KDU-ČSL, STAN, Iniciativa občanů) a Zelené pro jedničku se v rozvoji centra metropole zaměří například na zlepšení fungování úřadu směrem k občanům, vylidňování centra a problémy s veřejným pořádkem a negativními vlivy turistického ruchu. Informovali o tom zástupci koalice v čele s budoucím starostou Pavlem Čižinským (P1S). Zároveň představili personální složení budoucí rady. Koaliční smlouvu podepíší příští pondělí před ustavujícím zastupitelstvem.

Podle Čižinského, který je bratrem starosty Prahy 7 a lídra magistrátní Prahy Sobě Jana Čižinského, se chce koalice při zlepšení fungování úřadu inspirovat právě v sedmé městské části. Dosavadní vedení Prahy 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým (TOP 09) řada politiků i obyvatel kritizovala pro nízkou transparenci a údajné machinace s obecním majetkem.

"Co my musíme přinést, je změna přístupu, změna atmosféry, změna klimatu, změna politické kultury," shrnul přístup nové koalice budoucí první místostarosta Petr Hejma (STAN/My, co tady žijeme). Dodal, že koalice chce představit vizi toho, jakým způsobem by se měla městská část rozvíjet, a že na vytváření této vize by se měli podílet obyvatelé městské části.

Slušní úředníci

Lidé by rovněž měli mít větší možnosti v komunikaci s radnicí, a to nejen v případě politiků, ale i úředníků. "Musíme dbát nejen na to, aby byl úředník erudovaný, ale musíme hlídat i to, jakým způsobem se chová k občanovi," uvedl.

Mezi další programové priority, které koalice představila, patří péče o seniory, rozvoj kultury ve spolupráci se spolky, podpora malých obchodů v ulicích centra, dodržování veřejného pořádku, zklidnění automobilové dopravy nebo podpora zeleně ve městě. Koalice chce také zachovat Nemocnici Na Františku, kterou dosluhující vedení radnice původně chtělo pronajmout, poté od záměru ustoupilo.

V souvislosti s veřejným pořádkem a turismem vznikne na radnici nový zastupitelský výbor pro oživení a kultivaci památkové rezervace. Ten by se měl zaměřit na problémy, jako je vylidňování centra, veřejný pořádek či negativní dopady turistického ruchu.

Rozdělení kompetencí v radě už má koalice vyjednáno, stejně jako předsedy výborů, kde se ovšem ještě dojednávají podrobnosti. Všichni členové rady budou uvolnění a budou tak za funkci pobírat plat. Funkce předsedy kontrolního výboru by měla připadnout opozici, jak bývá zvykem. Koaliční smlouvu chtějí strany podepsat těsně před ustavujícím zastupitelstvem, které bude v pondělí 19. listopadu od 17 hodin.

Jednání s Pentou

Nová koalice bude jednat také se společností Penta Investments o úpravě projektu, který firma plánuje stavět kolem Masarykova nádraží. Penta chce na pozemcích vybudovat administrativní čtvrť s obchody a restauracemi, ale také park podle projektu studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové.

"Napříč koalicí zastáváme postoj, že plány tak, jak jsou dneska na stole, jsou příliš předimenzované, je tam navržená příliš velká hmota budov," uvedl budoucí radní Prahy 1 Petr Kučera (Zelená pro jedničku). Dodal, že lokalita je umístěna v centru pražské kotliny a s ohledem na oteplující se klima je vystavena největšímu přehřívání v letních měsících. "Rádi bychom usilovali o to, aby místo bylo vhodnějším způsobem zastavěno, vzdušnější a zelenější," vysvětlil Kučera.

Zástupci koalice dále uvedli, že budou chtít jednat s investorem o případných úpravách projektu, i když zatím nechtěli předjímat, s jakými požadavky do jednání vstoupí. Otázkou se jako předseda příslušné komise bude zabývat i architekt a urbanista Tomáš Vích, který zasedne v zastupitelstvu za Piráty. Koalice by chtěla do diskusí o finální podobě území zapojit i obyvatele. Investor v říjnu uspořádal veřejnou konzultaci, při které mohli lidé k projektu sdělit svoje názory.