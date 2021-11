Policie počítá s tím, že se v ulicích města může několik stovek i tisíců nizozemských fanoušků objevit už večer a v noci na čtvrtek. V den utkání, které začíná ve Vršovicích v 18:45, plánují podle dostupných informací příznivci Feyenoordu od 16 hodin pochod městem.

V říjnu se chuligáni Feyenoordu střetli s příznivci Unionu Berlín. Výsledkem byly bitky v ulicích i zranění. Pochod berlínských fanoušků na stadion provázely násilnosti. Policie nasadila i psa, který při zásahu pokousal tři lidi a omylem také jednoho policistu. Nechyběla ani pyrotechnika. Po zápase se příznivci obou týmů servali v rotterdamské čtvrti Lombardijen. Kvůli násilnostem bylo zadrženo přibližně šedesát rváčů z obou táborů.

20.10.2021, Feyenoord?? Hooligans attack Union Berlin?? in local restaurant, after a while, the police intervene #Feyenoord #UnionBerlin #UECL #hooligans pic.twitter.com/ifqMluEFJA

Nedávno se chuligáni Feyenoordu zapojili kvůli proticovidovým opatřením i do protivládních demonstrací, které přerostly v pouliční nepokoje.

24.11.2021, Feyenoord?? on way to Prague on match against Slavia Prague?? https://t.co/Fjy3xrlEmQ#feyenoord #slavia #prague #hooligans pic.twitter.com/pXvmKVfuBY