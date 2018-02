Chřipka v Praze má letos na svědomí deset lidských životů

Deset lidí letos zemřelo, devět z nich starších šedesáti let. Tři desítky lidí skončily v nemocnici. Taková je bilance letošní chřipkové epidemie. V pondělí o tom informovali pražští hygienici. Počet nemocných tento týden stagnuje a zůstává stejný jako minulý týden tj. 1250 na sto tisíc obyvatel.

V souvislosti s koncem jarních prázdnin přibylo nemocných mezi dětmi ve věku 6 až 14 let a mládeží ve věku od 15 do 24 let. Mírně stoupl počet nemocných u lidí nad 60 let, pro které je chřipka obzvláště nebezpečná. Některé nemocnice a domovy důchodců zakázaly návštěvy.

Zákaz návštěv

Návštěvy pacientů tak omezila valná většina pražských nemocnic. Zákaz mají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku. V Thomayerově nemocnici se zákaz návštěv týká infekčního oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole je zákaz návštěv na pneumologické klinice a léčebně dlouhodobě nemocných.

„Významně klesl podíl onemocnění chřipkou vůči onemocnění ostatními respiračními viry," napsali hygienici. V Česku počet nemocných v osmém kalendářním týdnu rostl jen mírně asi 1954 na sto tisíc obyvatel. Chřipková epidemie letos začala na začátku února. Obvykle trvá šest až osm týdnů.