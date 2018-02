Chřipka neustupuje. Nemocných je víc než v minulém týdnu

Počet nemocných chřipkou v Česku se tento týden prakticky nezměnil, stoupl o 0,5 procenta. Lékaři nahlásili 1954 případů akutních infekcí dýchacích cest na 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z informací na webu Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Hlavní hygienička vyhlásila začátek chřipkové epidemie na začátku února. Obvykle trvá čtyři až osm týdnů.

"Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkulují oba typy virů, jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s převažujícím podílem chřipky typu B," uvedla v tiskové zprávě hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Nejvíc nemocných stejně jako v předchozích týdnech přibývalo mezi žáky základních škol, jejich počet vzrostl za týden o 2,4 procenta. Přibývalo i nemocných seniorů a nejmenších dětí. Naopak mezi staršími 15 let nemocných mírně ubylo.

Nejvyšší nemocnost je stále hlášena z Libereckého, Pardubického, Moravskoslezského kraje a z Vysočiny. V sedmi krajích nemocnost stále přesahuje hodnotu 2000 nemocných na 100 000 obyvatel. Počet nemocných už klesá ve Zlínském, Středočeském či Královéhradeckém kraji.

Údaje o počtu nemocných hlásí lékaři krajským hygienikům. Nemocných může být ještě víc. Řada lidí totiž do ordinací nedorazí, nemoc přechází nebo si vezme v práci dovolenou.

Od běžné virózy či nachlazení se chřipka liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Chřipka je obzvlášť nebezpečná pro chronické pacienty nebo seniory. Řada nemocnic nebo domovů důchodců proto zakázala návštěvy. Od začátku chřipkové sezony do do konce minulého týdne chřipce podlehlo 33 lidí. Nejčastěji šlo o seniory nad 65 let s dalšími závažnými nemocemi, jako je cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce. Loni za celou sezonu zemřelo na chřipku 114 lidí.

Před rokem začala chřipková epidemie dříve, počty nemocných na začátku února už klesaly. Epidemii stále hlásí celá západní Evropa. Nemocnost klesá mírně, v některých státech kolísá nebo stagnuje. Plošnou epidemii hlásí stále všechny státy sousedící s Českem.