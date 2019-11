„Turisté i lidé z Prahy 2 si tudy zkracovali cestu na hlavní nádraží. Byl to nedůstojný přístup k hlavnímu nádraží. Největším úspěchem je to, že se nám podařilo chodník rozšířit bez nutnosti snížení počtu jízdních pruhů,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Výstavba trvala přesně 21 dní, náklady byly šest milionů korun.

O rozšíření chodníku po desetiletí usilovala Praha 2, výstavbu se podařilo prosadit jen díky spolupráci s magistrátem. „Nebyl to chodník smrti, nýbrž obrubník. Bohužel jsme stále naráželi na různé výmluvy, proč to nejde. Jednali jsme i se Správou železniční a dopravní cesty o lávce, která by byla zavěšená na zdi podél kolejí. Tu ale zavrhli památkáři,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS).

Doprava není nijak omezena

Lávku ale památkáři aktuálně znovu projednávají. „S panem náměstkem Scheinherrem si dokážeme vykomunikovat svá témata a najít kompromis. Vážím si toho, že se toho takto chytil a dal příkaz k vyprojektování,“ dodal Korseska. Kromě chodců si nyní mohou oddechnout i motoristé. Počet jízdních pruhů na magistrále se totiž nemusel snižovat, automobilová doprava tím není nijak omezena. Pravý pruh měří stále 3,5 metru a ostatní jsou mírně zúženy. „Při padesátikilometrové rychlosti je propustnost tohoto úseku úplně stejná,“ dodal Scheinherr.

Zábradlí ani svodidla instalována nebudou, jelikož podle projektanta při této rychlosti vozidel nejsou v městském úseku potřeba. Chodník byl postaven ze stejné žuly jako nedávno zrekonstruované prostranství kolem Národního muzea a Státní opery. Jednotlivé prostory tak na sebe lépe navazují i vizuálně.