Radnici Prahy 10 dnes ovládá koalice tří poměrně různorodých subjektů. V minulém období byly v koalici čtyři strany, také poměrně rozmanité. Je dnešní koalice podle vás pro městskou část přínosnější?

Nejsme různorodí, ale sourodí. Máme hodně společného. Důraz na hospodárnost, na zapojování občanů do rozhodování a vstřícnou komunikaci s nimi. Nedílnou součástí minulé koalice byli dva odpadlíci od ANO a komunisté. Zda jsme prospěšnější, ukáže čas a zhodnotí to voliči v dalších volbách.

Kdo je Renata Chmelová?

Narodila se v roce 1971 v Praze. Vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. V 90. letech minulého století pracovala v marketingu, začátkem tohoto desetiletí jako ředitelka ekologické organizace Arnika, byla také koordinátorkou občanských iniciativ. Je matkou dvou dětí a žije v Záběhlicích.

Opoziční zastupitelka Cabrnochová vás po volbách kritizovala za oslabení pozic opozice v komisích a výborech, za výrazné nabobtnání placených míst ve vedení radnice i za to, že jste se jako senátorka stala starostkou navzdory předchozí kritice kumulace funkcí od koaličních stran. Nazvala vás „koalicí čirého pokrytectví“. Nejsou tyto námitky alespoň zčásti opodstatněné?

Na jedné straně jsou fakta a na straně druhé vyjádření, která paní zastupitelce uveřejňují dezinformační weby. Faktem je to, že tato koalice vůbec poprvé po letech umožnila opozici mít převahu v kontrolním výboru. V tom minulém měla VLASTA s 18 procenty jednoho zástupce a KSČM se šesti procenty dva zástupce. S vřelou podporou paní emeritní radní Cabrnochové. Ano, všichni moji kolegové v Radě jsou uvolnění. Proč? Protože šesté největší město v republice si nezaslouží, aby radní v Radě byli na ozdobu! Dražší jsme o jednu, respektive o tři koruny měsíčně. Slíbila jsem, že budu pro Prahu 10 pracovat naplno. Souběh senátorského mandátu s funkcí starostky většina našich voličů vyhodnotila pozitivně. Vyžaduje to koordinaci mých aktivit, ale zvládám to.

Proč jste dali přednost v koaliční spolupráci ODS před TOP 09 i hnutím ANO? Je pro vás dnešní místní buňka ODS přijatelnější než zmíněné strany a považujete ji za „odstřihlou“ od někdejšího „kmotra“ Tomáše Hrdličky?

Ani vteřinu jsme nepřemýšleli o koalici s oligarchickým ANO. Jednání o nové koalici byla rychlá. Kromě programové shody jde také o to, jak si mohou političtí partneři rozumět, jak se na sebe můžou spolehnout, kolik kdo obdržel hlasů a jak neústupný je a tak dál. Koalice 29 hlasů je koalicí změny. S opozicí chceme mít dobré vztahy. Snad to po čase pochopí i sama opozice.

Když jsme u Tomáše Hrdličky, tak předchozí vedení Prahy 10 chtělo jeho firmě přiklepnout zakázku na opravu historického kina Vzlet. Jak to dopadlo?

Tato zakázka je věcí minulé politické reprezentace. Otázku směřujte na pana Peka, bývalého prvního místostarostu za TOP 09. Nás se pan Hrdlička netýká.

Praha 10 patří mezi nejlidnatější městské části i ty s nejhustším osídlením. Považujete i vzhledem k tomu téma bydlení a výstavby bytů za hlavní výzvu a úkol vašeho mandátu?

Dokončujeme programové prohlášení na roky 2019–2022. Bydlení je základní lidská potřeba. Budu konkrétní: městská část se především musí starat o své byty. Máme jich velké množství neopravených. Když je opravíme a pronajmeme, budou mít lidé kde bydlet a my z nich budeme mít pravidelný příjem. Základním problémem velkých městských částí je podfinancování. Běžný provoz městské části nesmí být financován z privatizace bytového fondu. To je cesta do pekel. Doufám ve spolupráci s novou politickou reprezentací hlavního města. V lecčems mi jejich dosavadní počínání přijde jako racionální a věcné.

V minulosti jste se angažovala v občanském odporu proti zástavbě tzv. Trojmezí. Hrozí podle vás dnes ještě jeho proměna na rezidenční oblast?

Minulá pražská koalice vytipovala toto území jako vhodné pro stavbu městských bytů… Byl to poněkud trapný výkřik do tmy bývalého pana radního Grabeina Procházky. Na prodeveloperské motivy jeho předvolebního sdělení se musíte zeptat jeho. Závazek zachovat zelené Trojmezí zůstává z mé strany neměnný.