Chladnější počasí vydrží, sněžit bude nejen na horách

Po mimořádně teplém začátku listopadu bude v dalších dnech pokračovat chladnější ráz počasí. V noci klesnou teploty pod nulu, přes den vystoupí příští týden maximálně na plus pět stupňů. Po víkendu má začít sněžit, a to nejen na horách. Sněhové přeháňky se objeví i v nižších polohách, byť tam se sníh asi dlouho neudrží. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

dnes 14:57 SDÍLEJ:

V příštích čtyřech týdnech se teploty nebudou vymykat z dlouhodobého průměru pro toto období. Zřejmě nejchladnější má být příští týden a také týden od 10. do 16. prosince. "Po extrémně teplém počasí v první polovině listopadu se uprostřed měsíce začalo ochlazovat a tento trend bude pokračovat i následujícím období. Přesto neočekáváme, že týdenní průměry teplot budou vybočovat z intervalů běžných hodnot pro danou roční dobu," uvedli meteorologové. Srážek bude podle prognózy až do poloviny prosince průměrné množství. "Vzhledem ke všeobecnému poklesu teplot očekáváme kromě dešťových srážek i sněhové srážky, a to zejména na horách. V nižších polohách bude sněžit zatím jen přechodně v nejbližších dnech," uvádí výhled počasí. V pondělí meteorologové očekávají, že na většině území začne slabě sněžit nebo se objeví sněhové přeháňky, jen v polohách pod 300 metrů nad mořem mohou být srážky i smíšené. Sněžení předpovídají i na další dny příštího týdne. ČTĚTE TAKÉ: Češi jsou národem chatařů. Chalupu vlastní pětina lidí ČTĚTE TAKÉ: Během turistické sezony zemřelo v zahraničí 85 Čechů. Nejvíc v Chorvatsku

Autor: ČTK