„Jsme silně znepokojeni Vaším vyjádřením k odkladu řešení situace s Libeňským mostem. Osobně mne znepokojuje, že most v havarijním stavu má sloužit beze změny i další dlouhá léta. Proto městská část požaduje záruky a ujištění, že tento provoz je a bude bezpečný a našim občanům nehrozí nebezpečí,“ píše se mimo jiné v dopise.

Rada městské části Praha 8 nesouhlasí s uzavřením Libeňského mostu bez náhradního řešení dopravy po dobu jeho rekonstrukce. Zároveň požaduje v návaznosti na výrazně posunutý termín rekonstrukce Libeňského mostu záruky provozní bezpečnosti mostu do doby, než bude zahájena jeho dosud odkládaná rekonstrukce. Podle vyjádření náměstka primátora Scheinherra má rekonstrukce probíhat v letech 2022 až 2024.

„Požadujeme maximální urychlení přípravy stavby nového Rohanského mostu tak, aby mohlo dojít k jeho výstavbě a zprovoznění ještě před zahájením plánované rekonstrukce Libeňského mostu,“ dodává starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Zároveň ve svém dopise doporučuje, aby Praha požádala o prodloužení stávajících platných stavebních povolení na stavbu nového mostu spojujícího Palmovku a Holešovice v místě současného Libeňského mostu. „Je to nutná pojistka pro případ, že by provedení rekonstrukce plánované až za tři roky technický stav Libeňského mostu již neumožňoval a byla by nutná stavba nového mostu,“ vysvětluje starosta Gros.