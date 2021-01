ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE.

Občanskému demokratovi Grosovi, který na libeňské radnici vládne v koalici s TOP 09+STAN a Patrioty za Prahu 8 s podporou vládního hnutí ANO, vadí, že některé městské části v metropoli obcházejí centrální rezervační systém a očkují občany starší 80 let po vlastní linii. „Zavládl chaos, zákon džungle. Očkování prohloubilo zmatek,“ píše Gros.

V dopise primátorovi zmiňuje také svůj pocit, že přístup je motivován politicky – tedy, že výhody mají tam, kde panují „přátelské vztahy“ se současným vedením magistrátu. „Pokud by to byla pravda, jedná se v takové otázce, jako je očkování, opravdu o neuvěřitelný a troufám si tvrdit i neomluvitelný postup,“ vzkázal starosta a dodal, že stále platí heslo koronavirové krize „Společně to zvládneme“.

Primátor Hřib odpověděl prostřednictvím Pražského deníku: „Absolutně odsuzuji politické soupeření v této složité době, kdy jsme zcela odkázáni na dodávky vakcín od vlády a na to, co nám pan premiér dovolí, nebo nedovolí.“

Zároveň podotýká, že o protekci spřátelených radnic nemůže být řeč, protože na očkování seniorů se dohodla ve spolupráci se státním zdravotnickým zařízením třeba i Praha 2, kde je v čele právě – na magistrátu opoziční – ODS: „Řada pražských starostů městských částí hledá prostě jen cestu pomoci svým občanům v chaosu, který vláda vytvořila."

Starosta Gros dále primátorovi hlavního města vyčítá, že osmá městská část už 12. ledna požádala o potřebný status pro vznik očkovacího místa v Gerontologickém centru Praha 8, úřad připravil rovněž dopravu a pomoc obyvatelům s pohybovými omezeními a na radničních linkách operátoři odpovídají na stovky dotazů („velmi často občanů jiných městských částí, často osob, které se nedovolaly na linku 1221, nebo osob, které na lince 1221 dostaly radu, aby se obrátily na svou městskou část“).

Kde se v Praze 7 objevily vakcíny? diví se Gros

Zřízení informační linky ocenil také Hřib, ostatně na magistrátu už od loňského jara funguje bezplatné telefonní číslo kvůli covidu a nyní je hlavním tématem právě distribuce vakcín. „Chceme zajistit jejich spravedlivé rozdělení mezi občany všech 57 pražských městských částí a jejich polikliniky, popřípadě další očkovací centra, která si pro tyto účely městské části plánují zřídit,“ ujistil pražský primátor.

Gros však v úterním otevřeném dopisu položil Hřibovi několik dotazů a podivuje se například nad tím, proč třeba Praha 7 pod vedením jednoho z magistrátních lídrů Jana Čižinského (Praha sobě) naočkovala ohrožené seniory v ordinacích praktických lékařů. „Argument s nedostatkem vakcín se ukazuje jako naprosto lichý. Kde se v Praze 7 objevily ty vakcíny, když jejich rozdělování má řídit kraj?“ Starosta a vlivný komunální politik z ODS se ptal rovněž na zapojení stomatologů a žádal vysvětlení, jak fungují mobilní očkovací týmy, které zřídil magistrát ve spolupráci s Českým červeným křížem.

Pražský primátor v odpovědi opět svaluje vinu na Babišovu vládu - konkrétně na ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jana Blatného (za ANO). Magistrát hlavního města prý obdržel metodiku ke zřizování očkovacích míst teprve v úterý a odbor bezpečnosti je během středy i s připomínkami pošle městským částem.

Problémem však podle Hřiba je, že si zde budou moci nechat vakcínu píchnout jen ti, kterým centrální registrační systém přidělí termín. Podle Blatného se do této chvíle distribuce od státu ke krajům řídila velikostí celkové populace i počtem seniorů. Jak ministr prohlásil před poslanci, nesrovnalosti mohou být způsobeny větším počtem očkovacích center, než se původně předpokládalo.

Hřib: V domovech pro seniory proběhlo očkování podle plánu

K mobilním očkovacím týmům Hřib napsal, že nemohou zajistit podání vakcíny proti koronaviru v domácím prostředí kvůli vlastnostem očkovacích látek od firem Pfizer a Moderna. Vakcína Astra Zeneca, která už by podobný postup umožňovala, má být dostupná až v březnu. „V situaci, kdy je bráněno pražskému koordinátorovi (řediteli Městské polikliniky Praha Davidu Doležilovi – pozn. red.) vydávat závazné pokyny, tak se fungování mobilního týmu musí řídit vůlí daného očkovacího místa,“ uvedl primátor.

Kvůli sporům s menšinovou vládou opřenou o hlasy komunistů tak podle Hřiba nemohou být v Praze plně využiti praktičtí lékaři, kteří zatím nemají přístup do centrálního rezervačního systému. Přitom například desítky doktorů pro děti a dorost už se magistrátu nabídly své síly i ordinace.

„Pod tlakem premiéra došlo ostatně v Praze i ke zcela nepřijatelnému očkování státních úředníků a jejich příbuzných ve Státním zdravotním ústavu,“ uvedl Hřib v další útočné poznámce k Babišovi. „Kdyby organizaci očkování v Praze řídil námi určený krajský koordinátor, tak by se to nestalo. Vakcína by byla směřována k rizikovým skupinám ve spolupráci s městskými částmi. V domovech pro seniory jsme měli volné pole působnosti a očkování tam proto proběhlo úspěšně a podle plánu.“