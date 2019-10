Letošní ročník Signal Festivalu, který nabídne videomapping či světelné umělecké instalace, se koná od 10. do 13. října. S Gottem se bude veřejnost loučit v pátek 11. října, o den později se koná v katedrále svatého Víta zádušní mše pro vybrané hosty.

"My jsme nabídli rodině, že bychom na památku Karla Gotta v čase festivalu rozsvítili Petřínskou rozhlednu zlatou barvou, momentálně čekáme na odpověď," uvedl Hřib.

Magistrát podle něj shromažďuje návrhy městských částí, jaká místa či objekty v Praze by mohly nést Gottovo jméno. "Mělo by to být něco, co bude mít nějakou vazbu k hudbě, zpěvu či Praze 5, kde Karel Gott žil," řekl primátor.

Vybrané nápady místopisná komise předloží Gottově rodině a následně o nich bude na říjnovém zasedání jednat. Na základě doporučení magistrátní odbor zpracuje materiál, který bude předložen radě města.

Gott nedostane od Hřiba čestné pražské občanství. "Bohužel čestné občanství v Praze nelze v tuto chvíli udělovat in memoriam. Musela by se měnit vyhláška a to by mi přišlo nedůstojné," míní Hřib. Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let.