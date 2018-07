Cyklisté se cítí nejlépe v Otrokovicích. Praha je až dvanáctá

Nejpříjemnějším českým městem pro cyklisty jsou Otrokovice, na druhém místě jsou Pardubice a vítěz dvou loňských ročníků Hradec Králové zůstal bronzový. Vyplývá to ze třetího ročníku ankety Cyklobarometr měst, který provedla Nadace Partnerství společně se sdružením Auto-mat.

Cyklisté v rámci pocitové ankety prostřednictvím 37 otázek hodnotili celkový stav cyklodopravy ve městě, bezpečnost při jízdě na kole, komfort cyklostezek a kvalitu cyklistické infrastruktury. Výzkumníci oslovili bezmála osmnáct set účastníků kampaně Do práce na kole.

„Náš cyklobarometr je založen metodě podobně zaměřeného ,Klimatestu', který pravidelně probíhá v Německu. Jeho cílem je zjistit, jak se vlastně cyklisté ve městech cítí,“ vysvětluje Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

Respondenti hodnotili pětatřicet měst zapojených do kampaně Do práce na kole na stupnici od jedné do šesti. Do celkového hodnocení se dostala jen ta, kde odpovědělo více jak pětadvacet lidí, celkem tedy šestnáct měst. „Naopak v Německu se do podobné ankety zapojuje každé dva roky více jak sto tisíc respondentů, kteří hodnotí téměř pět set tamních municipalit. Trendy ve vnímání cyklistiky v jednotlivých městech jsou pro místní politiky důležitou zpětnou vazbou,“ vysvětluje smysl ankety Mourek.

Vítězné Otrokovice dostaly výslednou známku 2,78, přičemž platí, že čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. „Otrokovicím k výbornému výsledku pomohlo pozitivní vnímání propagace cyklistiky a udržované bezpečné cyklostezky. Město pořádá již třetím rokem mezinárodní cyklistický závod až do Slovenské Dubnice nad Váhom. Letos radnice představila rovněž ambiciózní plán na snížení nehodovosti, to vše se mohlo promítnout do celkového hodnocení,“ interpretuje výsledky Mourek.

K vítězi ankety poputuje na čtvrt roku sčítač cyklistů od Nadace Partnerství v hodnotě 30 tisíc korun.

Favorit loňských ročníků Hradec Králové skončil za Otrokovicemi s odstupem dvou míst a výslednou známkou 2,87. „Hradci Králové mohlo ubrat na popularitě nedávné uzavření svého času v Evropě průkopnické cyklověže, kvůli sporům mezi zastupiteli a investorem,“ dodává ke ztrátě loňského i předloňského favorita Mourek.

Mírný propad zaznamenaly i česká a moravská metropole, kdy v porovnání s loňskem obě města klesla o jednu příčku. „Praha má pouze o setinku lepší výsledek než vloni, Brno naopak pět setin tratilo a skončilo třetí od konce,“ komentuje další výsledky Daniel Mourek.

Na chvostu žebříčku se nachází dvě severočeská města Ústí nad Labem a Liberec. Zde cyklisté nejhorší známkou hodnotili nastavení semaforů pro potřeby cyklistů, zimní údržbu cyklostezek a jejich značení při stavbách a rekonstrukcích. „Podobné mezery mají ovšem prakticky všechny zapojené samosprávy. Vedle toho města dlouhodobě nejvíce pálí krádeže bicyklů a nedostatek vybavení pro uzamčení či uschování kol,“ upozorňuje Daniel Mourek. Celková průměrná známka je 3,25. To je o tři setiny horší výsledek než vloni.

Praha, která v hodnocení skončila na dvanáctém místě, se v současné době potýká s některými omezeními pro cyklisty v centru města. Do částí Prahy 1 mají cyklisté ve vymezenou dobu nově vjezd zakázán.