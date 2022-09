Dny otevřených dveří se konají v pondělí i v úterý vždy po čtyři hodiny: 19. září od 14 do 18 hodin a 20. září od 16 do 20 hodin, připomíná předseda klubu Pavel Schwarz. Vedle prohlídky, která přiblíží nejenom zázemí jachtařů, ale k vidění budou i unikáty v podobě prvních zástupců jednotlivých lodních tříd, jež bylo možné spatřit na českých vodách, se lze dozvědět i spoustu zajímavostí z historie: jak samotného domu, tak i klubu, o osudech jeho významných členů i o minulosti jachtingu obecně.

Povodeň v roce 2002 pomohla k obnově vzhledu klubového domu jachtařů

„Kdo bude mít zájem, může následně na krátkou projížďku po hladině Vltavy historickou replikou prámu – nebo ochutnat skvělé buřty z grilu,“ zve Schwarz, že podvečery spojené s oslavou historie nabídnou i jiné zážitky, než jen nasávání ducha minulosti. Současně se zájemci mohou dozvědět třeba to, jak s jachtingem začít; v rámci klubu fungují dři družstva mládeže, jež jsou rozdělená podle lodních tříd: Optimist (7–15 let), Cadet (7–17 let) a RS Feva (10–18 let).

Klubový dům slavící 110 let své služby generacím jachtařů je památkově chráněnou celodřevěnou stavbou o třech podlažích, nabízející i jedinečné výhledy na komplex Vyšehradu. Z podnětu zakladatele klubu Josefa Rösslera-Ořovského, propagátora řady sportovních odvětví a neúnavného sportovce i organizátora sportovního dění (který zde také obýval jednu ze 13 mansard s funkcí rodinných šaten), byla stavba vybudována v roce 1912 – přičemž na hrázi tehdejšího ochranného přístavu vyrostla během několika měsíců.

Zahrnuje originálně vybavenou a vyzdobenou klubovnu, klubovou restauraci, prostory pro uskladnění lodí, dílenské zázemí a šatny pro členy. V minulosti zde působila řada osobností dobové scény nejen sportovní, ale i společenské, hospodářské a politické. Včetně několika primátorů Prahy.