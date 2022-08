Vyvrací občas tradovanou představu, že při povodni před dvaceti lety stačilo pouhých pár centimetrů navíc k tomu, aby rozlehlý dřevěný objekt voda spláchla. Jednak se stavba neocitla v proudu – a pak… „Podívejte se na ty bytelné betonové patky, které naši předchůdci vybudovali,“ ukazuje. Klubovému domu by prý dokázaly zajistit stabilitu i v případě, že by voda stoupla ještě výš. To by nicméně znamenalo podstatně větší potřebu uklízet.