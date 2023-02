Pražští hasiči pomáhají v Turecku. Český USAR tým dorazil na místo jako první

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. První skupina přiletěla na letiště v turecké Adaně v pondělí 6. února kolem desáté večer, druhá zhruba o dvě hodiny později. Český tým je prvním zahraničním profesionálním USAR týmem, který na pomoc do Turecka dorazil. Do záchranných akcí se zapojil v úterý 7. února ráno.

Členové týmu USAR na cestě do Adiyamanu. | Video: Hasiči Praha