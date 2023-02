Pražští hasiči pomáhají v Turecku. Český USAR tým dorazil na místo jako první

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. První skupina přiletěla na letiště v turecké Adaně v pondělí 6. února kolem desáté večer, druhá zhruba o dvě hodiny později. Český tým je prvním zahraničním profesionálním USAR týmem, který na pomoc do Turecka dorazil. Jeho část již zahájila průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří na kamionech.

Členové týmu USAR na cestě do Adiyamanu. | Video: Hasiči Praha