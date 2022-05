Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že letos nejde o běžnou oslavu konce války - je třeba myslet i na ty, kteří dnes umírají na Ukrajině. "Je naší morální povinností pomoci těm, kteří už týdny statečně čelí vojenské agresi. Musíme jim pomoci dodávkami vojenské techniky, musíme se postarat o ty, kteří v důsledku války museli opustit své domovy a svou zem,“ řekl. Podobně se vyjádřili také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN)) a další politici.

Politici, vojáci i váleční veteráni si na Vítkově připomněli výročí konce války

Zeman v projevu řekl, že v řadách někdejší sovětské armády, konkrétně pěchoty, bojovalo podle údajů historiků 60 až 80 procent Ukrajinců. "A právě tito vojáci osvobozovali moji vlast, tehdejší Československo, a mnozí z nich zde padli. Máme vůči nim dluh, a dluhy se mají splácet. Jsem rád, že Česká republika tento dluh splácí jak podporou dnes bojující Ukrajině, tak i přijetím uprchlíků před válkou," uvedl prezident.

"To, co dnes vidíme v Rusku, je obyčejný fašismus, věci je třeba nazývat pravými jmény," prohlásil Perebyjnis. V hlavě ruského diktátora, jak označil ruského prezidenta Vladimira Putina, se podle něho zrodila myšlenka vlastní výjimečnosti. Rozhodl podle velvyslance, že může beztrestně rozpoutat válku, okupovat cizí území a vyhlazovat celé národy. Svět obdobně jako před druhou světovou válkou podle Perebyjnise zaspal, když se nechal vlákat do pasti energetické závislosti na Rusku. "Svět se chtěl vyhnout válce a znovu zvolil hanbu. A má, jako vždycky, hanbu i válku," řekl velvyslanec.

Je podle něho nutné Putinův režim zničit ekonomicky, Ukrajina spoléhá podle velvyslance na demokratický svět. "Je to ve vašich silách, totální izolace Ruska," zdůraznil.

Zeman udělil 19 generálských hodností, ředitele BIS Koudelku opět nejmenoval

Pietní akci na Olšanských hřbitovech přihlížely desítky lidí.. Mezi nimi i několik demonstrantů, kteří s sebou k čestnému pohřebišti rudoarmějců přinesli transparenty s nápisy jako "Stop war", "Sláva Ukrajině" či "Help Ukraine fight for our freedom" (Pomozte Ukrajině bojovat za naši svobodu). Objevovaly se i transparenty s nápisy směřujícími k prezidentu Zemanovi jako "Zeman je spoluzodpovědný za oběti na Ukrajině" nebo "Sláva Ukrajině - nemyslím to vážně - Váš Miloš Zeman".