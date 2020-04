"Ta čísla vypadají v poslední době nadějně. Klesá poměr procentuánlních denních nárůstů, což je vývoj, který nám dává jistou naději v tom, že přijatá opatření fungují," uvedl na úvod tiskové konference šéf Krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. Zdůraznil však, že i desetiprocentí nárůst případů je stále poměrně vysokým nárůstem, takže prozatím není důvod k oslavám.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Ke čtvrtečnímu ránu odhalily laboratoře v České republice již 3604 případů nákazy novým typem koronaviru. Během středy tak počet infikovaných narostl o 281, což je o 26 méně než o den dříve. Z následků nemoci covid-19 se dosud úspěšně zotavilo 61 pacientů, naopak 40 nemocných osob zemřelo.

Prodloužení nouzového stavu

Hamáček se znovu vyjádřil i k navrhovanému prodloužení nouzového stavu, který by měl nově podle vlády skončit 11. května. O návrhu rozhodne Poslanecká sněmovna v úterý 7. dubna, v rámci krizového štábu údajně panuje ohledně prodloužení shoda napříč politickým spektrem.

"Nouzový stav je pouze právní rámec. Neznamená okamžitě prodloužení všech opatření o třicet dní, ale umožňuje nám pružně reagovat na nastálou situaci. Nedokážu si představit, že za čtrnáct dní nouzový stav zrušíme a začneme na výběr ochranných prostředků vypisovat výběrová řízení," uvedl předseda Krizového štábu.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se nechal slyšet, že komunisté jsou pro prodloužení karantény. Naopak TOP 09 prodloužení nouzového stavu nepodpoří.

Jak dlouho budou opatření proti koronaviru pokračovat zatím není jasné. Podle premiéra Andreje Babiše by se všek život v Česku mohl vrátit do normálu koncem května nebo v červnu. Uvedl to v živém vysílání na webu Blesk.cz. Zlomové období bude podle premiéra konec dubna.

Ochranné pomůcky při domácí péči

Ochranné pomůcky pro domácí pečovatele o nemocné a seniory jsou podle Hamáčka v kompetenci jednotlivých krajů. "V krajích je nyní dostatek ochranných pomůcek. Pokud se na někoho z nich nedostává, musí se obrátit na příslušné krajské úřady," prohlásil.