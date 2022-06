Česká pošta začala v Praze testovat prodloužení doby doručovatelů balík

ČTK

Česká pošta začala v Praze testovat prodloužení pracovní doby doručovatelů balíků. Balíkové zásilky budou doručovat 12 hodin denně namísto dosavadních osmi. Doručování tak bude až do zhruba 20.00. Po vyhodnocení pilotního projektu chce 12hodinové směny rozšířit do dalších regionů. Pošta to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hlavní sběrný přepravní uzel České pošty v pražských Malešicích. | Foto: ČTK