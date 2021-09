Ačkoli je i letos typologie nominovaných více než pestrá, jsou mezi nimi již tradičně nejvíce zastoupeny objekty určené pro bydlení - rodinné domy, rekreační objekty či bytové projekty. Zajímavé reprezentanty však mají i další typy staveb - autobusovým nádražím počínaje a zvířecím krematoriem konče.

Ne do všech objektů však může člověk bez pozvání majitelů nahlédnout, a proto se spolu vydejme na návštěvu alespoň těch míst, která lze jednoduše zařadit do víkendové procházky hlavním městem. Jedno z nich nás vyláká až za hranice metropole, do obce Žižice ve středních Čechách. A na svých toulkách pak můžeme tipovat, zda náš favorit zaujme odbornou porotu natolik, že se stanem finalistou či dokonce držitelem hlavní ceny.

Revitalizace Kostnického náměstí, Praha 3 - Žižkov, autor: Ing. Radmila Fingerová a Ing. arch. Hana Špalková

Revitalizace náměstí byla založena na respektu k původním tvůrcům a stávajícím stromům. Zároveň se její autoři pokusili vytvořit obyčejný, jednoduchý prostor bez zbytečné okázalosti. Nové moderní a skromné řešení zdůrazňuje jemnost a dekorativnost historických prvků a okolních domů tvořících prostor tohoto náměstí.

Zachovaná historická schodiště, kamenné zdi a části litinového zábradlí byly opraveny, případně doplněny. V původním vzoru byla obnovena i mozaika chodníku. Nově navržený dřevěný stánek s kavárnou zahrnuje bezbariérové toalety a prostor pro skladování mobilního nábytku a zahradní hry. Volný prostor pod stávajícími korunami stromů, orámovaný rostlinami, pak návštěvníkům umožní vnímat variabilitu přírody, barvy a vůni květin.

Pavilon na Výstavišti, Praha 7 - Holešovice, autor: Papundekl architekti

Pavilon s občerstvením bude fungovat jako zázemí parku ve spodní části pražského Výstaviště. Je součástí nově obnovené cesty směřující do parku Stromovka. Stavba, jejímž hlavním rysem je variabilní opláštění ze sklolaminátu, je založena lehce nad úrovní terénu na betonových patkách, tak aby došlo k co nejmenšímu narušení terénu a kořenového systému stromů. Součástí návrhu bylo i řešení vzhledu nejbližšího okolí.

Nová Trojská lávka, Praha 7 - Troja, autor: Valbek

Trojská lávka je součástí významného pražského přírodního prostoru, rekreačních tras vedoucích z parku Stromovky k oblíbeným výletním cílům této části metropole. Nová lávka je umístěna do původní stopy a průchozí profil je rozšířen na čtyři metry, aby vyhovoval potřebám stezky pro pěší a cyklisty s možností přejezdu vozidel Integrovaného záchranného systému i požadavkům vysoké vytíženosti této trasy.

Fakulta humanitních studií, Praha 8 - Libeň, autor: Kuba & Pilař architekti

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu řeky Vltavy. Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana je pak srdcem a společenským centrem fakulty, současně však i prostorovou spojnicí všech tří podlaží.

Věčná loviště, Žižice - Drnov, Středočeský kraj, autor: Petr Hájek ARCHITEKTI

Areál protivzdušné obrany Drnov byl vybudován pro ochranu hlavního města Prahy. Kolem rozsáhlého podzemního objektu je rozmístěno i několik menších servisních bunkrů pro mobilní techniku. A právě v jednom z nich se investor rozhodl vybudovat Věčná loviště, krematorium pro zvířata.

Spolu s architekty pak hledal řešení, které by jedinečnou atmosféru místa, krajiny okouzlujícího svou divokostí, nepoškodilo, ale podtrhlo. Proto sem postavili velké zrcadlo složené z šesti tisíc hexagonálních flitrů, jež má výšku přes šest metrů a délku přesahující 11 metrů; každé zrcátko je lehce jinak natočené. Obraz se jakoby chvěje, v příchozích vyvolává pocit, že se přibližují k tekuté stěně. Za ní je pak schován provoz krematoria. Příchozí se pohledem do zrcadla dívá zpět v čase. Vzpomíná…