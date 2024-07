„Zdravotníci jsou nejvíce preferovaný cíl od Ruska. Když jsem jezdil v roce 2022 po Ukrajině, tak jsem měl bílého forda s červeným křížem, abychom eliminovali, že nejsme vojáci. O to víc jsme přitahovali všechny dopady raket. Jednou jsme asistovali u dopravní nehody na mostě a jakmile jsme se rozjeli, tak most za námi bouchnul. Další granát bouchnul před nemocnicí v Bachmutu, odkud jsme akorát odjeli. Zaznamenali nás, a tak tam poslali dron,“ líčil český zdravotník, který pomáhá na Ukrajině od samých počátků.

Proto musel změnit barvu vozidla na vojenskou. „Od té doby jsme měli méně pokusů o to nás zasáhnout. Nemocnice jsou cílené. Chtějí zlomit morálku lidí. Berou jim vodu, elektřinu a bezpečí v nemocnicích. Vojáci v linii, na pozicích, kam se pro ně nedostane žádný hummer kvůli blátu, jsou na tom psychicky mnohem hůř. Navíc Rusové si dobře uvědomují, že zabití mediků má veliký psychologický dopad na vojáky na linii. Druhou šestikolku pro Ukrajinu jsme ale nechali vylepšit podle jejich zkušeností s tou první, aby se právě do těchto míst dostala,“ dodal zdravotník. Navíc má velkou rychlost odjezdu, takže odjede dřív, než ji protivník zaznamená. Zvyšuje tím pravděpodobnost raněného na přežití.

Češi se složili na další šestikolku pro Ukrajinu. Od předchozí má řadu vylepšení | Video: Jana Hájíčková

„Příprava šestikolky na frontu trvá poměrně dlouho. Jakmile se vybralo 400 000 korun, složili jsme zálohu a chlapci intenzivně pracovali na její přípravě. Šestikolky jsou totiž standardní, schválené pro Evropskou unii. Například jezdí jen 60 km/h a při nastartování svítí. Na frontě je ale potřeba vyšší rychlost, a proto tyto budou jezdit až 120 km/h, aby ochránili řidiče i raněného. Už se podařilo vybrat milion korun, a tak jsme ji mohli doplatit. Všem moc děkujeme,“ popsal Marian Bizub z organizace Cesta naděje života, kde sbírají informace od záchranářů z terénu.

„Například jsme museli více chránit ruce. Protože jakmile zasáhne střela ruce řidiče, nemůže šestikolku ovládat. Tato má proto speciální kryty. Rovněž rušička na drony se bude dávat nad raněného a prostor vpředu bude na batohy a zdravotnický materiál. Řidiči nesmí nic zakrývat výhled. Ukázalo se nám jako nejlepší řešení, že raněný leží za řidičem,“ dodal Bizub.

Za tímto strojem zůstává pouze tepelná stopa, ale nikoli světelná. „Má infrasvětlomet, aby se dalo jezdit v noci podle nočního vidění buď bez aktivního přísvětlu, nebo s aktivním přísvětlem, kdy je dál od bojové linie. Lze na ni provést blackout, což znamená, že nefunguje klakson, nesvítí brzdové světlo, ani palubní panel. Má neprůstřelná kola,“ vysvětlil Andrej Koka z firmy BCE.

Organizace Cesta naděje života chce šestikolku odvézt do konce měsíce na bojovou linii do Charkova. „Čekáme, až nám výrobce rušiček dronů potvrdí, že ji pro nás má. Pak řidiči dostanou dvoudenní školení,“ uzavřel Bizub. Sbírka na donio.cz dále trvá, protože organizace Cesta naděje života by ráda na Ukrajinu do konce roku poslala ještě dalších pět vozů.

Šestikolky se vyrábí ve Finsku a v Mníšku pod Brdy ve firmě BCE, kde je zastoupení pro Česko a Slovensko, se upravují pro potřeby Ukrajiny.