Češi rádi pomáhají. Pomocí esemesek letos věnují rekordní částku

Češi rádi pomáhají, a to s mobilem v ruce. Poté, co se v březnu letošního roku změnil systém posílání dárcovských zpráv (DMS), vzrostl objem peněz, které lidé na dobročinné účely poslali. Co je důležitější, zvýšil se počet takzvaných ročních DMS, charitativním organizacím tak přibylo trvalejších dárců.

Zatímco v prvním pololetí 2016 Češi pomocí SMS darovali 18 milionů korun, letos to bylo 19 milionů korun. Celkově se loni pomocí mobilů vybralo 35 milionů korun a letos by výnos mohl být až o čtvrtinu vyšší. Deníku to potvrdila Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) a Fórum dárců, které systém DMS spravuje. Ze sta procent odeslaných dárcovských zpráv nyní 69 procent připadá na celoroční DMS, kdy dárce pošle jen jednu zprávu a celý rok se mu každý měsíc strhne určitá částka (30, 60, 90 Kč). Zbylých 28 procent jsou jednorázové DMS a tři procenta jsou trvalé DMS, které nemají žádnou časovou hranici a dárce posílá neustále. ČTĚTE TAKÉ: Bitcoin prudce oslabil. Za dva dny klesla hodnota jedné mince o 22 tisíc „Naše prognóza je, že neziskovkám se letos zvedne výnos z dárcovských SMS o zhruba 25 procent,“ odhadla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Méně, ale více Do letošního jara bylo možné poslat na dobročinné účely pouze 30korunovou DMS. Kdo chtěl darovat více, musel poslat zprávu opakovaně. Pak ale mobilní operátoři začali nabízet i DMS v hodnotě 60 a 90 korun a Češi to evidentně přivítali. „Zpráv chodí o něco méně, stále více jich je šedesátikorunových a devadesátikorunových, což znamená, že lidé předtím posílali třeba tři třicetikorunové SMS za sebou,“ popisuje Šplíchalová. Názorně to bylo vidět už na letošním benefičním pořadu Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti (DMS KURE). Loni lidé poslali 52,6 tisíce dárcovských SMS za 1,5 milionu korun. Letos přišlo Kuřeti „jen“ 32 tisíc DMS, ale za 1,8 milionu korun. ČTĚTE TAKÉ: Češi stále podceňují bezpečnost mobilů. Svá hesla pravidelně mění jen polovina „Zejména v týdnech kolem přímého přenosu každoročního benefičního večera pro Pomozte dětem v ČT byla dárcovská podpora prostřednictvím DMS vyšší. A samozřejmě se projevil i příjemný „benefit“ v podobě toho, že mobilní operátoři už si nestrhávají ze zaslané dárcovské SMS žádný poplatek, odečítá se pouze koruna na minimální zajištění nákladů provozu,“ potvrzuje Zlata Kasová, manažerka Pomozte dětem. Domácí vynález Dárcovské SMS v České republice fungují už 13 let a za tu dobu už lidé poslali přes své mobily 530 milionů korun. DMS je český nápad, který převzaly i další země. Pomocí mobilů se u nás vybere 6,5 procenta peněz na veřejně prospěšné účely, průměr v ostatních státech je kolem pěti procent. „Jsme rádi, že se rozšířením této služby povedlo vybrat více prostředků,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS. Do systému DMS se mohou přihlásit jen prověřené neziskové organizace, které mají veřejnou sbírku dle zákona. Je jich cca 300. ČTĚTE TAKÉ: Českým singles je více než 35 let. Bourají tak stereotypy o nezadaných

Autor: Jan Klička