Češi mají naději žít déle než Slováci

Lidé v Česku mají šanci žít déle než obyvatelé Slovenska. Česká společnost ale také víc zestárla. Zatímco průměrnému obyvateli ČR je 42 let, ten slovenský je zhruba o rok a osm měsíců mladší. Češi méně než Slováci stojí o manželství, víc se i rozvádějí. V Česku se také větší podíl dětí než na Slovensku rodí mimo manželství. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), Slovenského statistického úřadu a Eurostatu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Radka Doleželová

Česko mělo ke konci června 10,54 milionu obyvatel, Slovensko 5,44 milionu. Češi tvoří asi dvě procenta obyvatel Evropské unie, Slováci pak zhruba procento.

Populace v obou zemích stárne. Česká společnost je ale starší než ta slovenská.

Délka života se prodlužuje

V obou státech sice mladí do 15 let tvoří kolem 15 procent obyvatel, podíl seniorů je v Česku ale vyšší. Lidé nad 65 let představují v ČR kolem 18 procent populace, na Slovenku asi 14 procent. V roce 2015 polovina obyvatel v Česku měla víc než 41,1 roku, na Slovensku byla polovina starší 39 let. Průměrnému Čechovi bylo loni 42 let, průměrnému Slovákovi pak 40,37 roku.

Život se od roku 1989 výrazně prodloužil v obou částech bývalého Československa. Podle demografů těsně po rozdělení společného státu v roce 1993 naděje dožití slovenských mužů dosahovala 68,3 roku a žen 76,7 roku, českých mužů 69,3 roku a českých žen 76,4 roku.

Postupně se délka života protahovala. Loni měli čeští muži při narození před sebou 76,2 roku a české ženy 82,1 roku. Na Slovensku měli muži šanci dožít se 73,7 a ženy 80,4 roku. Na stovku mužů připadá na Slovensku 105 žen, v Česku 104.





Slováci věří na manželství

Lidé na Slovensku víc než v ČR stojí o manželství. Na Slovensku připadá na tisícovku obyvatel víc než pět svateb, v Česku ani ne pět. Zatímco v ČR je na deset tisíc lidí 24 rozvodů, v sousední republice je jich 18.

V Česku se téměř polovina dětí rodí mimo manželství, loni podíl dosahoval 48,6 procenta. Na Slovensku mají nesezdané rodiče či jen matku dvě pětiny narozených - minulý rok to bylo 40,2 procenta.

V Česku se celkově rodí o něco víc dětí. Na tisícovku obyvatel tu loni připadlo 10,7 živě narozených. Na Slovensku to bylo 10,25. I když nyní v ČR přichází na svět víc dětí, než kolik lidí umírá, za přírůstkem počtu obyvatel jsou hlavně cizinci. O Česko mají větší zájem než o Slovensko. Na deset tisíc obyvatel v ČR loni přibylo 24 lidí, na Slovensku devět.

Demografický vývoj v Česku a na Slovensku by se měl podle údajů Eurostatu lišit i v budoucnu. Zatímco české části někdejšího Československa by mělo obyvatel podle projekcí přibývat, východní části bývalého společného státu nejspíš výrazně ubudou. V polovině století by ČR mohla mít přes 11,07 milionu obyvatel a SR ani ne 4,87 milionu.