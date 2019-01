Praha – Policisté dali do vyšetřování případu ztracené Anny Janatkové maximum a strávili jím obrovské množství času. V rozhovoru to řekl nyní již bývalý šéf pražské policie a nynější náměstek policejního prezidenta Martin Červíček.

Martin Červíček.

Policistům podle něho nešlo jenom o profesní čest – díky tomu, že mnozí z nich mají také rodiny, pro ně případ získal i lidský rozměr. Červíček zároveň vyloučil, že by policie jakkoli pochybila nebo něco zanedbala.

Devítiletá Anna Janatková se ztratila 13. října loňského roku na cestě ze školy v pražské Troji. Od té doby po ní neúspěšně pátraly stovky lidí – policistů, městských strážníků, vojáků, hasičů, psovodů i dobrovolníků. V Troji se ale našly jen její věci. Zlom přišel až v polovině března, kdy policisté v Troji nalezli i její ostatky.

„I my policisté jsme matky a tátové od rodin a bylo to vidět na nasazení. Nebylo to jenom o tom policejním nasazení, o tom, že jsme poldové, že máme nějakou profesní čest, a že ty věci chceme dotáhnout. Tam to bylo opravdu i o tom lidském nasazení. Uvědomovali jsme si závažnost případu a na mnohých z nás bylo vidět, že máme taky rodinu. Nasazení, motivace a zájem byly obrovské a já osobně jsem si u toho uvědomoval, že policisté okolo mě to prožívali nejen profesně, ale i lidsky,“ přiblížil své vnímání případu Martin Červíček.

Lidé, kteří se zapojili do pátrání po dívce a vyšetřování případu, podle něho udělali vše, co bylo v jejich silách. „Já si práce těch lidí strašně vážím a nic na tom nemění ani průběh, jaký ten případ má. Nehledělo se napravo nalevo, vůbec se nehledělo na to, jestli je nějaká pracovní doba, nebo není. Vůbec nikdo se nezmínil ani náznakem o nějaké únavě nebo o nějakém vyčerpání… Naopak, všechno bylo o velkém soustředění na to nějak ten případ vyřešit,“ říká Červíček.

Zároveň důrazně odmítl, že by policie jakkoli pochybila. „Jestli se objevily v médiích, v tisku, v televizi informace o tom, jestli policie propátrávala důkladně a jestli tam neměla pozvat nějaké specialisty, tak já se proti tomu musím ohradit. Vím, jak probíhaly ty počáteční úkony při pátrání, vím, kolik lidí tam bylo nasazeno, jakou jsme měli k dispozici techniku, co všechno jsme prohledávali… Byly tam k dispozici všechny síly a prostředky, které policie má – specializovaní psi a další a další věci. Pracovalo se s velkým množstvím informací, věnovali jsme se hodně provozním a lokalizačním údajům, které mohla policie v tomto případě využívat. V tuto chvíli prostě absolutně vylučuji, že se něco udělalo špatně nebo nedůsledně. Opak je pravdou,“ uvedl.

Muž, podezřelý z vraždy, spáchal sebevraždu

Z vraždy a znásilnění Anny Janatkové byl po objevení jejího těla obviněn jednačtyřicetiletý muž. K činu se nikdy nepřiznal. Soud jej poslal do vazby, kde se poté ale pokusil o sebevraždu oběšením. Zemřel o dva dny později v nemocnici. V pátek kvůli tomu policie podala na Městské státní zastupitelství v Praze návrh na zastavení jeho trestního stíhání.

Červíček nechtěl aktuální vývoj případu komentovat. „V současné době ještě probíhají znalecká zkoumání. Do doby, dokud nebudou oficiální výsledky a dokud všechna znalecká zkoumání nebudou skončena, tak mně nepřísluší, abych se k tomu nějak konkrétněji vyjadřoval,“ řekl. Podrobnosti k případu mají podle něho zaznít na tiskové konferenci, kterou chystá pražská policie ve spolupráci se státním zastupitelství.

