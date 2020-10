Okresy Praha-východ a Praha-západ jsou na takzvaném semaforu nově červené, zbylé středočeské okresy jsou oranžové. Červená barva značí nejvyšší riziko nákazy koronavirem, je jí označena také Praha a nově Uherskohradišťsko. V současnosti se covid-19 šíří v okresech kolem Prahy komunitně, řekla ČTK mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. Hygienici ale podle ní neplánují zavádění dalších opatření nad rámec již přijatých.

„Důvod je ten, že Praha-východ a Praha-západ jsou v těsném sousedství s Prahou, je tam skutečně velká provázanost s tím, že lidé jezdí do Prahy do zaměstnání, do škol, za zábavou a dlouhodobě tu bohužel sledujeme nárůst případů, ke kterým se nedaří najít zdroj, takže už se jedná o komunitní přenos," řekla Šalamunová.