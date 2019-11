„Návštěvu je ideální objednat během listopadu, v prosinci již máme naplánovanou trasu a málokdy se nám podaří vměstnat do ní ještě další zastávky. Nejvíce rodičů přesto vše řeší až na poslední chvíli,“ svěřila se Pražskému deníku Eva, která vystupuje se skupinou Pravý Mikuláš nejčastěji ve Vršovicích a Strašnicích.

Ještě dřívější rezervaci doporučuje další mikulášská parta z Prahy 10. „Lukrativní časy je nutné objednat nejpozději v září, začátkem října. Na konci listopadu je to již většinou bez šance,“ uvedl za skupinu její lídr Martin.

Podobné je to i u dalších spolků. Objednávky uzavírají obvykle v poslední listopadové dny, kdy mají diáře plné. Poptávka totiž převyšuje nabídku.

Pláč už je přes čáru

„Po domluvě termínu chceme znát jména a věk dětí a k tomu tři věci, ve kterých se mají polepšit a tři věci, za které budou pochváleny - zanášíme je do zlaté knihy a každá návštěva je pak šitá na míru věku i hříchům dětí,“ doplnila Eva z Pravého Mikuláše.

Na to, co udělá návštěva čerta s dětskou psychikou, mají odborníci různé názory. Shodují se však v tom, že pokud divadlo sehraje někdo, kdo zná povahu konkrétních dětí a ví, kolik snesou, je i přiměřené strašení v pořádku. Za hranici považují moment, kdy dítě začne nabírat k pláči. V tu chvíli by se měli čerti stáhnout a žezla ujmout dobro v podobě Mikuláše a anděla.

Realistické kostýmy, vyšší cena

Jednotlivé party mají i vlastní přístup k vyúčtování návštěvy. Někdo má fixní sazbu, jiní si účtují každé dítě v domácnosti zvlášť. Záleží také, zda jsou v ceně zahrnuté odměny pro děti, nebo je rodiče připraví sami. Průměrně taková návštěva vyjde zhruba na pět stovek. U většiny protagonistů jde o jednorázový přivýdělek a v běžném životě se živí něčím úplně jiným, nemívají proto oficiální ceníky. Záleží hlavně na vzájemné dohodě.

Kdo chce potomkům zajistit skutečně realistický zážitek s takzvanými krampus čerty, bude muset z peněženky vytáhnout až trojnásobek. Například skupina působící na severovýchodě metropole si účtuje za návštěvu krampus čerta s Mikulášem rovnou tisícovku, za anděla nebo dalšího čerta je příplatek pět set.

Zásobu převleků mají zatím i půjčovny kostýmů. Vybírat lze z různě propracovaných variant. „Stále máme dostatek Mikulášů, čertů i andělů na prodej i na půjčení,“ informoval Jan Reichel z půjčovny kostýmů Anděl. Andělské šatičky stojí od 250 korun na den, čertí kožich vyjde zhruba na tisícovku.

Mikulášská tradice

Svatý Mikuláš byl biskup proslulý svou štědrostí, žil kolem roku 300. Podle legendy zachránil tři dcery zadluženého otce před životem v nevěstinci tím, že jim dal peníze na věno. V mnoha evropských zemích jsou děti na jeho svátek 6. prosince odměňovány drobnými dárky. V Česku chodí Mikuláš o den dříve, souvisí to patrně s tím, že až do poloviny 16. století se určoval čas jinak a nový den začínal už po setmění. Doba mezi rozbřeskem a setměním byla vždy dělena na dvanáct hodin, a proto trvala jedna hodina v průběhu roku různě dlouho. Ferdinand I. Habsburský za své vlády nařídil přechod na takzvaný mechanický německý čas, který dělil dny o půlnoci a hodiny na stejně dlouhé intervaly. Původní staročeský čas lze najít na hodinách Staroměstského orloje.