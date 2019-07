Pravděpodobně většina čtenářů si vzpomene na cestování dnes už historickými vozy, kde byly všechny lavice s koženkovým potahem podél vagónů se „zábradlím“ na jejich bocích a kde se přidržovalo typických stříbrných madel.

Ve středu 1. července 2009 na trase linky B bylo metro 81-71 v pravidelném provozu naposledy. Dopravník podnik (DPP) pak uspořádal o den později ještě jednu nostalgickou jízdu. Nyní zůstávají vozy vyráběné ve strojírenském závodě v Mytišči nedaleko Moskvy v muzeu a vyjedou pouze při výročích.

„V dnešní době jezdí na linkách A a B jejich modernizovaní následníci 81-71M, kteří však kromě podvozku a vozové skříně mají se svými sovětskými předky pramálo společného,“ uvedl organizátor dopravy v metropoli a okolí na facebookové stránce. „Původní soupravy můžete v pravidelném provozu stále ještě potkat například ve Varšavě, Sofii a dále v mnoha městech bývalého SSSR,“ dodal Ropid.

Málodko si dokáže představit těžkosti

Soupravy 81-71 jezdily v pražském metru od roku 1978 po zprovoznění trasy A v úseku Náměstí míru – Leninova (dnešní Dejvická). „Málokdo si dnes dokáže představit těžkosti, které provázely nejen výstavbu trasy, ale i cestu souprav typu 81-71 do tehdejšího Československa,“ píše DPP v historickém přehledu vlaků sovětské výroby.

Komunistické vedení dopravního podniku tehdy rozhodlo o nákupu nových vozů hlavně kvůli výškovému profilu budované linky, na níž by nestačil výkon starého metra. Technické požadavky odeslali jeho zástupci soudruhům do Sovětského svazu už necelého půl roku po zahájení provozu na trase C, kde jezdily mezi Kačerovem a Sokolovskou (nyní Florenc) soupravy typu Ečs - tedy v říjnu 1974.

Posuny termínů ze strany výrobce

„V protokolu z technických jednání mezi sovětskými a našimi představiteli v Moskvě z 8. října 1976 bylo dohodnuto dodání 30 vozů v roce 1977 a dalších 45 vozů v prvním pololetí 1978. Již v závěru roku 1976 ale sovětská strana oznámila těžkosti při zajišťování dodávky. Neustálé posuny termínů dodání ze strany výrobce nakonec způsobily, že první vozy byly dodány až v lednu 1978,“ pokračuje dopravní podnik v textu k 40. výročí provozu „áčka“.

Nové metro putovalo dva a půl tisíce kilometrů z Mytišči do Prahy po železnici. V depu Kačerov pak až do dubna probíhala kompletace, výměna nekvalitních součástek a zkoušky. Orgány státní správy pak schválily zkušební jízdy mimo špičku bez cestujících prozatím na „céčku“.

Poslední dodávka v roce 1990

„První dodávky vozů řady 81-71 byly primárně určeny pro obsluhu tratě I.A., a tak v některé literatuře je mylně uváděno datum zahájení jejich provozu s cestujícími 12. srpna 1978. Tyto vozy však svezly své první cestující již o tři měsíce dříve,“ uvádí dopravní podnik s tím, že na základě rozhodnutí ministerstva vnitra vyjelo nové sovětské metro zkušebně s lidmi už na Svátek práce 1. května 1978.

Poslední dodávka vlaků tohoto typu proběhla v roce 1990. Postupně se sovětské metro v plzeňské Škodě rekonstruovalo, odstranilo se dřevo a azbest. Některé vozy musely být kvůli špatnému technickému stavu sešrotovány. Nový design navrhl průmyslový výtvarník František Pelikán, jenž vytvořil podobu soupravy metra NěVa pro Petrohrad.

Na lince C pražského metra v současnosti jezdí zcela nové vozy společnosti Siemens, jejichž design navrhoval architekt Patrik Kotas. Vlaky typu 81-71M si mezi sebe dělí zbývající dvě linky. Připravované metro D mají obsluhovat soupravy bez řidiče.