Cermat měl letos opět problémy při skenování maturitních slohů

Některé školy se letos opět potýkaly s technickými problémy při skenování slohových prací státních maturit, které organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Maturitní písemky z češtiny psali středoškoláci ve středu. Ředitelům škol se následně do Cermatu podařilo odeslat dvě třetiny hotových prací, řekl dnes ČTK ředitel Cermatu Jiří Zíka. Zbytek kvůli přetížení aplikačního softwaru pro zálohování souborů mohli naskenovat až dnes.

Maturitní zkouška. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

"Tu aplikaci, která to brzdila, jsme vypnuli s tím, že to ukládání musíme vyřešit nějakým náhradním systémem," uvedl Zíka. Do budoucna podle něj bude Cermat muset řešit způsob ukládání souborů a fragmentace disků.

Potíže se skenováním výsledků slohů

Cermat má podle Zíky osm let starou techniku, která by se letos v létě a na podzim měla vyměnit za novou. Smlouva s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení, by se měla podepsat v květnu, řekl ředitel.

Potíže se skenováním výsledků maturitních slohů měl Cermat i loni. Zhruba 300 škol muselo tehdy maturitní práce naskenovat až druhý den. Šlo asi o čtvrtinu výsledků. Podle Zíky to byl zcela jiný problém než letos. Před rokem šlo o výpadek v digitalizaci.

Přeformátování souborů

Při loňských jednotných přijímacích zkouškách pak Cermat o několik hodin odsunul rozesílání výsledků testů jednotných přijímacích zkoušek hodnotitelům. Podle dřívějšího vyjádření Zíky nešlo o výpadek systému, ale o změnu strategie. Výsledky se podle něj do systému načetly nejprve v typu souboru tif, Cermat ale pak rozhodl, že soubory přeformátuje na vhodnější typ jpeg.

Na čtyřletých maturitních oborech středních škol se dnes konal první termín jednotných přijímacích zkoušek. Podle Zíky nyní systém Cermatu funguje už bez problémů a během dopoledne mu ředitelé škol odeslali většinu zbývajících maturitních slohových prací ze středy a začali i se skenováním testu z matematiky, který je součástí přijímaček.



"Začali jsme skenovat hned ráno po rozdání přijímaček a celá třetina (maturitních slohů), která nám chyběla, se nám podařila doskenovat. Takže pak už to fungovalo a teď už máme naskenovanou i matematiku," potvrdila ČTK ředitelka Gymnázia Arabská v Praze Zdeňka Hamhalterová.