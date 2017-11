Cenu za svobodu ÚSTR dostal běloruský aktivista a slovenský pilot

Běloruský opoziční politik Vincuk Vjačorka, slovenský fotograf Tibor Kováč, slovenský pilot Tugomír Seferovič, historička a spisovatelka Zora Dvořáková a kunsthistorička a spisovatelka Kateřina Tučková letos získali ceny za svobodu, demokracii a lidská práva, které každoročně uděluje Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Ocenění převezmou medaile v úterý 14. listopadu v Senátu, uvedla dnes Darja Čablová z ÚSTR.

Vincuk Vjačorka je lingvista a bývalý předseda Běloruské lidové fronty "Obroda" (BNF) sdružující národněliberální opozici. Ve své vlasti byl za prosazování demokratických změn pronásledován a vězněn.

Tibor Kováč zdokumentoval vpád okupantů do Košic v srpnu 1968 a málem za to zaplatil životem. Zbloudilá střela zasáhla tehdy jednatřicetiletého fotografa do hlavy a poškodila důležitá centra pohybu. Od té doby je připoután k invalidnímu vozíku. Na Slovensko míří i další cena - in memoriam ji obdrží Tugomír Seferovič, který v roce 1953 spoluorganizoval únos letadla z Československa na Západ na lince ČSA Praha - Brno.

Za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin budou oceněny dvě české spisovatelky, které píšou o moderních československých dějinách. Dvořáková je mimo jiné autorkou první životopisné knihy o Miladě Horákové a rozsáhlé knihy o třetím odboji. Tučková se podle organizátorů ceny nebála vylíčit citlivé kapitoly novodobých českých dějin, například poválečné vyhánění Němců a pohnuté lidské osudy v letech komunismu.

Pozornost širší veřejnosti upoutala svou druhou knihou Vyhnání Gerty Schnirch, za kterou získala čtenářskou cenu Magnesia litera za rok 2010. Ve své třetí knize Žítkovské bohyně z roku 2012 popisuje příběh výjimečného rodu léčitelek v Bílých Karpatech.

Ústav pro studium totalitních režimů od svého založení v roce 2008 předával v období kolem 17. listopadu Cenu Václava Bendy osobnostem, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938-1945) a komunistické totalitní moci (1948-1989).

Oceněných osobností bývalo kolem dvaceti. Od minulého roku je počet ocenění menší, avšak k Ceně Václava Bendy přibyly ještě dvě další kategorie - za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv.

Letošní slavnostní předání cen zaštítil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Ocenění budou předávat předsedkyně Rady ÚSTR Emilie Benešová a ředitel úřadu Zdeněk Hazdra. Spolu s nimi tradičně také Ondrej Krajňák, který ještě donedávna vedl slovenský Ústav paměti národa, avšak po politických změnách na Slovensku na funkci rezignoval.