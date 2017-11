Cenu Michala Velíška obdržela učitelka MŠ Darina Nešporová

Cenu Michala Velíška letos obdržela Darina Nešporová, učitelka z mateřské školy z Olomoucka, která zachránila děti, když se na ně při procházce vyřítilo auto, které na mokré silnici dostalo smyk. Cena byla předána ve středu na slavnostním ceremoniálu v rezidenci pražské primátorky. Porota vybrala tři finalisty ze 114 nominací. O vítězi rozhodli lidé v hlasování na webu.

Dne 16. června šla učitelka Nešporová s dětmi na vycházku, když se proti nim vyřítilo auto, které vyjelo ze silnice na lesní cestu. Učitelka tři děti odstrčila stranou a pětiletého chlapce, který se jí držel za ruku, chránila vlastním tělem. Auto ji ale zavalilo a ona zůstala pod autem zaklíněná několik minut. Po vyproštění musel transportovat vrtulník do nemocnice s popáleninami a zlomenou pánví. Se zraněním se léčí od července, v prosinci by ale chtěla nastoupit zpět do zaměstnání.

Čtrnáctiletý odvážnější než mnozí dospělí

Mezi dalšími finalisty byli např. Martin Zajíček a Antonín Schneider, kteří v Petřvaldu pomohli muži, kterého postřelil soused. Útočník pak polil okolí domu benzínem a zapálil. Potom se pokusil střelit do hlavy. Pokus o sebevraždu přežil.

Dalším finalistou se stal Pavel Skuhrovec z Příbrami, který se pokusil zachránit jedenáctiletá dvojčata sousedů z hořícího domu. Jedno z dětí mu skočilo do náruče, pro druhé vběhl do hořícího domu. Bohužel ale nemohl dýchat, a tak vyběhl zase ven. Chtěl se vrátit zase zpět, ale hasiči už mu to nedovolili. Jedenáctiletého chlapce se už ale zachránit nepodařilo, po několika dnech zemřel v nemocnici. Velkou dávku odvahy projevil i čtrnáctiletý Tomáš, který pomohl ženě při epileptickém záchvatu, i když kolem byli dospělí.

Cena nese jméno střihače televize Nova Michala Velíška, který zemřel 13. září 2005 potom, co se snažil pomoci neznámé ženě, kterou ohrožoval pistolí recidivista David Lubina. Ten na Velíška dvakrát vystřelil po té, co se televizní střihač zastal ženy. Lubina byl odsouzen k 25 letům vězení. V říjnu 2005 Velíška in memoriam ocenil Václav Klaus medailí za hrdinství.