Centrum Prahy: pivním kolům zákaz, koloběžky s pravidly, o cyklistech se jedná

Nové vedení první městské části pokračuje v jednání o omezení cyklistiky v centru metropole, které zahájila předchozí rada městské části. Zatím to vypadá tak, že kola by mohla mít zákaz na Královské cestě mezi Staroměstským náměstím a Karlovým mostem, řekl v rozhovoru s ČTK starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). Dodal, že o průjezdu přes Staroměstské náměstí se stále jedná a on osobně preferuje zachování průjezdnosti. Elektrokoloběžky městská část omezovat neplánuje, naopak chce zakázat tzv. pivní kola.

Minulé vedení městské části v čele s Oldřichem Lomeckým (dříve TOP 09) plánovalo zakázat pohyb na kole mezi 10. a 17. hodinou ve velké části pěších zón v centru metropole, kde mají nyní cyklisté výjimku a jezdit mohou. Návrh sklidil kritiku a následně ho zrušil soud jako neadekvátní. Zákaz kol v centru Prahy? Cyklisté se sešli s novým vedením Prahy 1 Přečíst článek › Městská část poté zahájila jednání s magistrátem a také cyklistickým spolkem AutoMat ohledně kompromisního řešení, které by zachovalo průjezdnost městem a zároveň zajistilo ochranu chodců. V jednáních nyní pokračuje nové vedení. "Centrum musí být průjezdné, kolo je v moderní době dopravní prostředek, který je potřebný. Na druhou stranu i bezpečnost chodců je zásadní," uvedl Čižinský. Dodal, že v politické rovině by měl být návrh hotov brzy. Jeho zavedení by rád stihl do léta. Dodržovat pravidla V centru města se v poslední době v souvislosti s bezpečností chodců řeší také otázka elektrokoloběžek, které k zapůjčení nabízí americká firma Lime. Řada lidí službu kritizuje pro častý pohyb jejích uživatelů na chodníku a fakt, že koloběžky často nechávají na místech, kde překážejí. Praha 2 v této souvislosti s firmou vyjednala, že koloběžky nelze nechávat na jejím území. Nejezdi jako netopejr. Magistrát a městská policie kontrolují osvětlení cyklistů Přečíst článek › Praha 1 podle Čižinského nic podobného neplánuje a chce se zaměřit spíše na lepší kontrolu dodržování předpisů. "Je to typ dopravy, který je ekologický a námi v zásadě preferovaný. Ale je samozřejmě potřeba ošetřit a vynutit dodržování pravidel," uvedl s tím, že jednají s poskytovatelem služby a s magistrátem. Dodal, že řešení by mohlo zahrnovat sankce pro firmy či jednotlivé uživatele v případě porušení předpisů. Ostře se starosta naopak staví k fenoménu tzv. pivních kol, tedy pojízdných barů využívaných zejména turisty. "Chceme je zakázat. Zatímco kola a elektrokoloběžky jsou pozitivní, ekologická, moderní součást dopravy, tak pivní kola šíří image Prahy jakožto města alkoholu. A to je prostě negativní," řekl. Dodal, že jde vlastně o velké vozy, které blokují dopravu. Jak konkrétně měl zákaz vypadat zatím není jasné. "Nelze vyloučit, že budeme potřebovat i nějakou úpravu legislativy," řekl Čižinský. Boj proti pivním kolům: Účastníci jízdy zaplatili na pokutách přes deset tisíc Přečíst článek ›

Autor: ČTK