„Strategie se bude týkat všech oblastí městského života do roku 2035 a to nejen z pohledu občanů městské části. Zformuluje vize, cíle a kroky, jak k nim dojít,“ oznámil starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Týkat se má například dopravy, infrastruktury, bezpečnosti, úprav veřejného prostoru, či kulturních akcí. Kultivovat má také cestovní ruch a problémy s krátkodobým ubytováním typu AirBnB.

Na Náplavce budou přistávat vrtulníky letecké záchranky

Radnice rozdělila centrum Prahy do deseti lokalit. V každé z nich přitom proběhne setkání s občany, kde mohou lidé říci, co je trápí a co chtějí ve svém okolí zlepšit. Schůzek je možné zúčastnit se i online.

Příprava analytické části strategie by měla skončit letos v dubnu, pak se budou za pomoci odborníků vytvářet akční plány. Výsledkem má být velké množství konkrétních opatření. Podle priorit se pak některé budou realizovat a jiné se odsunou na čekací listinu.

Úpadek turismu

„Chceme, aby vznikl strategický dokument, který letos v druhé polovině roku přijmeme na zastupitelstvu. Měl by se stát mantrou. A aby ji další garnitura neměnila, mělo by to být objektivní. Nechci, aby to bylo předmětem politického střetu,“ řekl Hejma.

S tím zatím souhlasí i opozice. „Myslím, že je to nastavené dobře. Je to i tím, že se strategické plánování převzalo z jiných městských částí. Chleba se bude krájet až po analýzách, kdy se budou stanovovat priority. Uvidíme, jestli se bude radnice řídit závěry, které z toho vypadnou,“ říká Petr Kučera (Zelení), zastupitel a bývalý radní v Praze 1.

Velkou otázkou bude, jak se centrum vyrovná s úpadkem turismu. „Doba covidová a postcovidová nám vyčistila Prahu od turismu, a to komplet. Kolabuje nám řada podnikatelů a dodavatelů služeb, některé podniky jsou z 95 % navázány na turistický ruch. Nevadí nám, když skončí pub crowl hospody. Mění se struktura hospod, řada se přeorientovala na místní, mají být pro ty, co tu žijí,“ řekl Hejma.

Dopravní omezení?

Dokument se bude výrazně věnovat také dopravě. „Chceme, aby fungovala úplně pro všechny, pro lidi jedoucí na kole, autem i pěší. Jsme proti unáhleným opatřením, nemůžeme cyklopruhy kreslit všude, kde se nám to zamane. Strašně chceme, aby si auta přestala zkracovat cestu přes centrum,“ řekl Hejma. Omezení tranzitní dopravy přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu starosta vyloučil.

Podle opozice by se však provoz měl určitě omezit právě na nábřežích. „Už v roce 2015 ještě za starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) se zastupitelstvo usneslo, že se má omezit průjezd centrem, průjezdné osy jsou podél Vltavy. Uvažovat o omezení tranzitu bez nábřeží a Malé Strany je nesmysl, tam jsou dopravní objemy největší. Objet se dá vše po magistrále nebo Blankou,“ vysvětluje Kučera.

VIDEO: Dostavba vyhořelého Průmyslového paláce začíná. Více než 13 let od požáru

Radnice na přípravu dokumentu vynaloží milion korun. S přípravou ji pomáhají externí firmy, některé souhlasili i s nízkou cenou s tím, že se jedná o prestižní záležitost.

Kdy se setkání s občany konají



Veřejné akce:

7. února 2022 - Malá Strana, Malostranská beseda

8. února 2022 - Petřín, Společenské středisko VIA

9. února 2022 - Nové Město – Hlavní nádraží, Gymnázium prof. Jana Patočky

10. února 2022 - Nové Město – Václavské náměstí, ZŠ Vodičkova

14. února 2022 - Vojtěšská čtvrť, ZŠ Brána jazyků

15. února 2022 - Josefov, Kontaktní centrum strategie

23. února 2022 - Hradčany, Knihovna na Pohořelci

24. února 2022 - Petrská čtvrť, Středisko volného času Jednička

28. února 2022 - Havelská čtvrť, ZŠ Brána jazyků

1. března 2022 - Betlémská čtvrť, Náprstkovo muzeum



Online akce:

16. února 2022 - Josefov

17. února 2022 - Hradčany

21. února 2022 - Petrská čtvrť

22. února 2022 - Havelská čtvrť

2. března 2022 - Petřín

3. března 2022 - Nové Město – Hlavní nádraží

14. března 2022 - Nové Město – Václavské náměstí

15. března 2022 - Vojtěšská čtvrť

16. března 2022 - Betlémská čtvrť

17. března 2022 - Malá Strana



Všechny akce začínají v 18 hodin.